Кавазашвили: «Лучший вратарь года в РФПЛ – наш дорогой Акинфеев. Он выдерживает европейский уровень»

Советский вратарь Анзор Кавазашвили назвал голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим в своем амплуа в чемпионате России по итогам 2017 года.

В нынешнем сезоне Акинфеев провел за армейцев в РФПЛ 18 матчей, в которых пропустил 15 голов.

«Естественно, лучший вратарь нашего чемпионата в 2017-м – наш дорогой Акинфеев. Он постоянно играет достаточно хорошо, выдерживает уровень европейского вратаря. У Игоря нет таких просчeтов, которые обычно бывают у вратарей.

Возможно, в каких-то моментах он и мог выручить, но пропущенные мячи поставить ему в вину нельзя. За счeт стабильности и класса Акинфеев до сих пор остаeтся лучшим», – сказал Кавазашвили.