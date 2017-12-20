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    • Кавазашвили: «Лучший вратарь года в РФПЛ – наш дорогой Акинфеев. Он выдерживает европейский уровень»

    Кавазашвили: «Лучший вратарь года в РФПЛ – наш дорогой Акинфеев. Он выдерживает европейский уровень»

    Советский вратарь Анзор Кавазашвили назвал голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим в своем амплуа в чемпионате России по итогам 2017 года.

    В нынешнем сезоне Акинфеев провел за армейцев в РФПЛ 18 матчей, в которых пропустил 15 голов.

    «Естественно, лучший вратарь нашего чемпионата в 2017-м – наш дорогой Акинфеев. Он постоянно играет достаточно хорошо, выдерживает уровень европейского вратаря. У Игоря нет таких просчeтов, которые обычно бывают у вратарей.

    Возможно, в каких-то моментах он и мог выручить, но пропущенные мячи поставить ему в вину нельзя. За счeт стабильности и класса Акинфеев до сих пор остаeтся лучшим», – сказал Кавазашвили.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.12.2017 15:05
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    Комментарии (6)
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    acer2003
    1513772162
    Очень блюдолизное интервью ( Прочитал, противно...
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    niko5
    1513774443
    Пока вы будете из Акинфеева идола делать,все молодые,перспективные вратари на Вас хрен положат и играть за сборную не будут!!!Еще про Березуцских с Игнашевичем забыл!!!
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    momwig_
    1513776035
    Не, уровень уже не держит, серия прервалась... :) Сколько попкорна было недоедено по всей Европе.
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    Александ1982
    1513817354
    сказки венского леса, на мотив погонини))) лучший ну ну
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    ologreds
    1694991698
    numo529767
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