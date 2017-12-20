Жезус продлит контракт с «Манчестер Сити» с увеличением зарплаты в два раза

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус в ближайшее время подпишет с английским клубом новый контракт.

Руководство «горожан» довольно игрой 20-летнего бразильца и намерено предложить форварду новое соглашение до 2023 года с заработной платой 150 тысяч евро в неделю.

Стоит отметить, что нынешний трудовой договор футболиста с «Сити» рассчитан до 2021 года, а его зарплата составляет 75 тысяч в неделю.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Жезус забил восемь голов и сделал две результативные передачи в 16 матчах.