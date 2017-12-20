Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Жезус продлит контракт с «Манчестер Сити» с увеличением зарплаты в два раза

    Жезус продлит контракт с «Манчестер Сити» с увеличением зарплаты в два раза

    Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус в ближайшее время подпишет с английским клубом новый контракт.

    Руководство «горожан» довольно игрой 20-летнего бразильца и намерено предложить форварду новое соглашение до 2023 года с заработной платой 150 тысяч евро в неделю.

    Стоит отметить, что нынешний трудовой договор футболиста с «Сити» рассчитан до 2021 года, а его зарплата составляет 75 тысяч в неделю.

    В нынешнем розыгрыше АПЛ Жезус забил восемь голов и сделал две результативные передачи в 16 матчах.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.12.2017 13:00
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Татарин за ЦСКА
    1513766067
    Богаче стал
    Ответить
    Killer_King
    1513769026
    Заслужено
    Ответить
    DIDI 23
    1513770329
    Доказал.
    Ответить
    dinar7777dinar
    1513774753
    так полюбому ! Невероятно талантлив парень !!
    Ответить
    яйва-яйва
    1513780659
    Молодец!
    Ответить
    ologreds
    1694991698
    numo529757
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+