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    Аленичев оценил шансы «Спартака» на чемпионство

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил уверенность, что команда в текущем сезоне будет реально бороться за первое место в чемпионате России. Как отметил специалист, красно-белые не имеют права оказаться ниже второй строчки.

    «Спартак» поборется за чемпионство. Хотя отстоять титул будет крайне сложно. Правда, остается еще 10 туров... Нужна стабильность. А за второе место «Спартак» биться просто обязан. При таком подборе футболистов, при такой финансовой состоятельности и поддержке болельщиков ниже второй строчки нельзя.

    Наверху такая непредсказуемость! Тем и интересен этот сезон. Тот же «Краснодар» я не сбрасываю со счетов. За тройку – а значит, за Лигу чемпионов – будут «бодаться» вообще все лидеры», – сказал Аленичев.

    «Спартак» ушел на зимний перерыв. Находясь на третьем месте в турнирной таблице национального первенства.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.12.2017 10:21
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    Комментарии (20)
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    polozovs
    1513755990
    Первый
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    Татарин за ЦСКА
    1513756043
    Жизнь покажет.Как кто остановиться,но хочу,что бы ЦСКА был в тройке.
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    maygli
    1513756932
    Локомотиву сейчас очень трудно будет. Большие сомнения, что ему хватит сил до конца сезона.
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    multiscan
    1513761614
    Я уже дважды писал, что для чемпионства "Спартаку" нужно выиграть все 10 матчей при трёх проигрышах "Локомотива". Что-то в выполнимость выигрыша в десяти матчах подряд не верится.
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    Диктор
    1513771917
    Очевидность сказал,но цыплят по осени считают-поживем увидим.
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    Gotvig
    1513799827
    Чего то он по другому запел. До этого он Спартак с грязью смешал.
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    Gotvig
    1513800295
    Аленичев: «В дерби отдаю предпочтение ЦСКА». Ну типа так.
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    ologreds
    1694991699
    numo529743
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