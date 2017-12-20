Аленичев оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил уверенность, что команда в текущем сезоне будет реально бороться за первое место в чемпионате России. Как отметил специалист, красно-белые не имеют права оказаться ниже второй строчки.

«Спартак» поборется за чемпионство. Хотя отстоять титул будет крайне сложно. Правда, остается еще 10 туров... Нужна стабильность. А за второе место «Спартак» биться просто обязан. При таком подборе футболистов, при такой финансовой состоятельности и поддержке болельщиков ниже второй строчки нельзя.

Наверху такая непредсказуемость! Тем и интересен этот сезон. Тот же «Краснодар» я не сбрасываю со счетов. За тройку – а значит, за Лигу чемпионов – будут «бодаться» вообще все лидеры», – сказал Аленичев.

«Спартак» ушел на зимний перерыв. Находясь на третьем месте в турнирной таблице национального первенства.