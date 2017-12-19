Канищев: «С игровой точки зрения «Краснодар» подходит Дзюбе больше, чем «Локомотив»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев поделился мнением по поводу дальнейшей карьеры нападающего петербуржцев Артема Дзюбы. По словам специалиста, предпочтительнее для 29-летнего игрока было бы перейти в «Краснодар». Также он отметил, что не исключен вариант, при котором форвард продолжит выступать за сине-бело-голубых.

– Как вы считаете, для Дзюбы возможный переход в аренду в «Локомотив» или «Краснодар» поможет развитию карьеры?

– Да, конечно, как для действующего футболиста ему нужна практика, чтобы строить планы насчет сборной. Безусловно, ему нужно играть. Но «Локомотив» и «Краснодар» не самые плохие клубы в нашем чемпионате, поэтому для Дзюбы это будет даже шагом вперед. Конечно, если брать за основу ту ситуацию, которая сейчас у него в «Зените».

– Какой клуб с игровой точки зрения подходит именно для Дзюбы?

– На мой взгляд, «Краснодар». У «Локомотива» есть хорошие форварды, которые сейчас показывают очень неплохой футбол. Не думаю, Семин будет сразу что-то менять. От добра добра не ищут. А в случае, если Смолов действительно уйдет, не знаю, насколько это правда, то, безусловно, форвард «Краснодару» нужен. Если смотреть с точки зрения игрового плана, то, и «Краснодар, и «Локомотив» не играют в такой футбол: навал вперед, кто-то сбрасывает, у них несколько иной стиль игры. Эти команды больше стараются контролировать мяч.

– Оба клуба конкуренты «Зенита». Получается, что если переход произойдет, то «Зенит» усилит соперников?

– Согласитесь, было бы смешно, если бы Дзюба перешел из «Зенита» в «Амкар» или в «Анжи». Ему нужен клуб, который занимает высокие позиции, более-менее стабильный. Поэтому, он, вряд ли, будет выбирать между «Ростовом» и «Амкаром». Думаю, что Артем может рассматривать предложения от серьезных клубов. Вообще-то все клубы являются конкурентами «Зенита» в чемпионате, но «Краснодар» и особенно» «Локомотив» участвуют в чемпионской гонке. Дзюбе нужно идти в хороший клуб, где бы он мог проявлять себя. А в слабом клубе он, вряд ли, себя проявит. Он зависимый футболист, ему нужны рядом хорошие партнеры, которые бы могли его обеспечить передачами, создавать ему голевые моменты. Он сам не может быть лидером, без поддержки.

– Вы не исключаете такой вариант развития событий, что также, как и летом, Дзюба никуда не уйдет?

– Конечно, исключать этого нельзя. Думаю, большей частью это вообще вбросы. Думаю, у Дзюбы есть честолюбие и он сможет доказать, что и здесь заиграет. Но тут сложно судить, поскольку неизвестно каковы взаимоотношения внутри клуба. Обычно все, что вбрасывается в прессу, чаще всего неправда. Не хочется гадать, жизнь покажет. Большая вероятность, что все как есть, так и останется.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 24-х матчах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.