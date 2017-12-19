Роналду вместе с итальянским бизнесменом профинансирует строительство педиатрической больницы в Чили

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду окажет финансовую помощь в строительстве педиатрической больницы в столице Чили Сантьяго с ее дальнейшим курированием.

Здание детской больницы – совместный проект 32-летнего португальца, который является послом организаций Save the Children, ЮНИСЕФ и World Vision, и итальянского бизнесмена Алессандро Прото.

«Португальский футболист Криштиану Роналду построит педиатрическую больницу в Сантьяго (Чили) в 2020 году», – говорится в заявлении адвокатской фирмы Brafman Associates, базирующейся в Нью-Йорке.