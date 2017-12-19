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    • Роналду вместе с итальянским бизнесменом профинансирует строительство педиатрической больницы в Чили

    Роналду вместе с итальянским бизнесменом профинансирует строительство педиатрической больницы в Чили

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду окажет финансовую помощь в строительстве педиатрической больницы в столице Чили Сантьяго с ее дальнейшим курированием.

    Здание детской больницы – совместный проект 32-летнего португальца, который является послом организаций Save the Children, ЮНИСЕФ и World Vision, и итальянского бизнесмена Алессандро Прото.

    «Португальский футболист Криштиану Роналду построит педиатрическую больницу в Сантьяго (Чили) в 2020 году», – говорится в заявлении адвокатской фирмы Brafman Associates, базирующейся в Нью-Йорке.

    Источник: Football Espana

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    19.12.2017 15:35
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    Комментарии (6)
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    Татарин за ЦСКА
    1513687738
    Легенда
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    red_blue_fury
    1513689133
    Молодец! Так держать!
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    volfrik
    1513699204
    Достойный Человек!!!
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    САНЁК17
    1513702287
    Как же назвать такого футболиста ещё лучше ?...........................................................
    Ответить
    Михаил_Боярский
    1513707617
    Хоть и актер. Но молодец.
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    ologreds
    1694991704
    numo529668
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