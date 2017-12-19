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    • Месси: «Будет здорово завершить год победой на «Сантьяго Бернабеу»

    Месси: «Будет здорово завершить год победой на «Сантьяго Бернабеу»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассчитывает закончить календарный год победой над «Реалом» в Мадриде.

    «Очень важно одержать победу в класико. Игры в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» всегда для нас являются особенными.

    Победа над «Реалом» в этой встрече даст нам преимущество, но, как правильно сказал Иньеста, что хотя они не вторые в турнирной таблице, но это преимущество все равно является важным.

    Будет здорово завершить год победой и обеспечить себе счастливое Рождество», – сказал Месси.

    «Барселона» после 16-ти туров возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры, набрав 42 очка. «Реал» идет четвертым с 31 балл (игра в запасе). Матч 17-го тура Примеры «Реал» – «Барселона» состоится в субботу, 23 декабря, в 15:00 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    19.12.2017 11:30
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    Комментарии (10)
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    de bruyne
    1513672755
    Роналду модрич кросс иско и все... остальные для чего на поле выходят в реале не понимаю
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    TY13R
    1513672920
    Только Барса - только победа!!!
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    dinar7777dinar
    1513680233
    уделаем реал лео !! ждем голов от месси !!
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    Аскорбин
    1513680722
    Удачи ЛЕО.Ждем победу.
    Ответить
    Mark68
    1513694298
    Ждём хорошую и красивую игру и Победу!!!!
    Ответить
    САНЁК17
    1513702941
    Не знаю кто победит,но мы увидим лучшей Испанский футбол,названием Эл-Классико.У всех сердце гудит услышав играет Реал Мадрид-Барселона
    Ответить
    Зенит 12
    1513842129
    Мечтать не вредно
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    Зенит 12
    1513842166
    Только Реал и только победа
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    ologreds
    1694991705
    numo529648
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