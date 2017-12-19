Месси: «Будет здорово завершить год победой на «Сантьяго Бернабеу»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассчитывает закончить календарный год победой над «Реалом» в Мадриде.

«Очень важно одержать победу в класико. Игры в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» всегда для нас являются особенными.

Победа над «Реалом» в этой встрече даст нам преимущество, но, как правильно сказал Иньеста, что хотя они не вторые в турнирной таблице, но это преимущество все равно является важным.

Будет здорово завершить год победой и обеспечить себе счастливое Рождество», – сказал Месси.

«Барселона» после 16-ти туров возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры, набрав 42 очка. «Реал» идет четвертым с 31 балл (игра в запасе). Матч 17-го тура Примеры «Реал» – «Барселона» состоится в субботу, 23 декабря, в 15:00 по московскому времени.