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    Мбаппе: «Неймар взял меня под свое крыло в «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о своих буднях, которые он проводит дома. По его словам, только так он может ощутить себя обыкновенным подростком.

    «С первого моего дня здесь Неймар взял меня под свое крыло. Поскольку я не могу часто куда-то выходить, чаще приглашаю друзей к себе домой.

    Чем мы занимаемся? Играем, смеемся, говорим о чем-то, не связанном с футболом. Это единственный момент, когда я могу вести себя как обычный парень моего возраста.

    Я люблю футбол, но я вряд ли бы смог быть обычным рабочим. Мне не понять тех, кто говорит о «жертвоприношении», когда на протяжении карьеры выступает за одну команду. Для меня реальной жертвой было бы просыпаться рано утром каждый день, чтобы идти на работу», – заявил Мбаппе.

    В текущем сезоне 18-летний форвард провел в составе «ПСЖ» 12 матчей в Лиге 1, в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач.

    Источник: Goal.com

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    19.12.2017 11:17
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