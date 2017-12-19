Мбаппе: «Неймар взял меня под свое крыло в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о своих буднях, которые он проводит дома. По его словам, только так он может ощутить себя обыкновенным подростком.

«С первого моего дня здесь Неймар взял меня под свое крыло. Поскольку я не могу часто куда-то выходить, чаще приглашаю друзей к себе домой.

Чем мы занимаемся? Играем, смеемся, говорим о чем-то, не связанном с футболом. Это единственный момент, когда я могу вести себя как обычный парень моего возраста.

Я люблю футбол, но я вряд ли бы смог быть обычным рабочим. Мне не понять тех, кто говорит о «жертвоприношении», когда на протяжении карьеры выступает за одну команду. Для меня реальной жертвой было бы просыпаться рано утром каждый день, чтобы идти на работу», – заявил Мбаппе.

В текущем сезоне 18-летний форвард провел в составе «ПСЖ» 12 матчей в Лиге 1, в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач.