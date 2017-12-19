Кокорину грозит штраф с конфискацией за фото с пистолетами

Известный практикующий юрист Александр Ластовецкий дал оценку последствиям размещения фотографий форвардом «Зенита» Александром Кокориным, на которых он позирует с пистолетами на свадьбе своего друга в Северной Осетии.

«Закон однозначно говорит о том, что стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах недопустима (ст. 20.13 КоАП РФ). В частности, нормой статьи предусмотрено наложение административного штрафа в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от полутора до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему.

Но, судя по тому, что Кокорин охотно позирует на камеру, какая-либо ответственность его мало беспокоит. Увы, но и порицания данного деяния со стороны уполномоченных органов мы можем и не увидеть», – сказал Ластовецкий.