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    Кокорину грозит штраф с конфискацией за фото с пистолетами

    Известный практикующий юрист Александр Ластовецкий дал оценку последствиям размещения фотографий форвардом «Зенита» Александром Кокориным, на которых он позирует с пистолетами на свадьбе своего друга в Северной Осетии.

    «Закон однозначно говорит о том, что стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах недопустима (ст. 20.13 КоАП РФ). В частности, нормой статьи предусмотрено наложение административного штрафа в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от полутора до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему.

    Но, судя по тому, что Кокорин охотно позирует на камеру, какая-либо ответственность его мало беспокоит. Увы, но и порицания данного деяния со стороны уполномоченных органов мы можем и не увидеть», – сказал Ластовецкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.12.2017 10:07
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    Комментарии (24)
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    maygli
    1513673865
    Какой населённый пункт? Там горы, охота на горных козлов.:))) Эти псевдочлены и псевдоюристы просто решили попиариться за счёт Кокорина, не замечая того, что сами выглядят полными идиотами.
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    AtticusFinch
    1513674501
    Ахахаххааха))ну и чушь))а каким образом можно доказать что это боевое оружие, а не муляж?или то что он не стрелял холостыми?))
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    nik55
    1513678825
    тупой кокоша
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    ilichkadr
    1513678860
    Юрист в адвокаты набивается. Ну, что можно сказать? Просто клоун..........
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    maygli
    1513679248
    Господин практикующий юрист, а ещё он пукнул в общественном месте! Так вы уж его, как следует там, накажите, чтоб с полной конфискацией!
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    ilichkadr
    1513679770
    Что-то об известном практикующем юристе Александре Ластовецком интернет умалчивает ............
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    multiscan
    1513679934
    А как по фото определили, что Кокорин стрелял? Штрафовать в этом случае надо не его, а хозяина пистолета.
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    Borz1
    1513682440
    херня
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    lysenkoff
    1513691142
    Только об аварии все забыли -_- И о шампанском... Раз в год стабильный пиар...
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    ologreds
    1694991705
    numo529641
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