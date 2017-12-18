Бюджет «Локомотива» в следующем году составит 5,5 миллиарда

Бюджет московского «Локомотива» в следующем году составит 5,5 миллиарда рублей. Об этом заявил председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков.

«Бюджет клуба на следующий год принят, он не отличается от текущего – 5,5 млрд рублей. Бюджет на трансферы? Отдельной статьей мы такие расходы никогда не выделяем, это общехозяйственная деятельность клуба», – сказал Мещеряков.

На данный момент «Локомотив» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.