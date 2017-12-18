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    Бюджет «Локомотива» в следующем году составит 5,5 миллиарда

    Бюджет московского «Локомотива» в следующем году составит 5,5 миллиарда рублей. Об этом заявил председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков.

    «Бюджет клуба на следующий год принят, он не отличается от текущего – 5,5 млрд рублей. Бюджет на трансферы? Отдельной статьей мы такие расходы никогда не выделяем, это общехозяйственная деятельность клуба», – сказал Мещеряков.

    На данный момент «Локомотив» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

    Источник: ТАСС

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    18.12.2017 23:50
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    Комментарии (14)
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    maygli
    1513631341
    Да-а-а уж... Зениту такое и не снилось. :))
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    DOCTOR PENALTY
    1513631384
    Сохранили на прежнем уровне - уже радует.
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    insider_retro
    1513632421
    Не слабо РЖД поддерживает своё детище!!.. Дороги - это серьёзный ресурс, неисчерпаемый, как недра!.. А нам потом рассказывают крупные руководители компании об убыточности и необходимости повышения тарифов...
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    APchelov
    1513635554
    Фантастические цифры! Не футбол, алмазный прииск
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    Mihei888
    1513639303
    Поживем посмотрим,кто на финише будет на высшем уровне,время покажет кто чего стоит! Спартак Чемпион!
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    bumer_moscow
    1513657472
    неплохой.Ждем новичков
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    polozovs
    1513664224
    Монополия на жд приводит к тому что ценник необоснованно растёт! Бабушки в электричках оплатят игрушку акционеров.
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    nemolod
    1513668492
    Это информация ,чтобы многие сторонники увеличения числа команд в РФПЛ знали ,сколько стоит содержать команду ,состав которой далеко незвездный !
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    Snek
    1513675874
    шпалычу главное не жаловаться, а то посчитают, что клуб много заработал ещё и урежут бюджет
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    ologreds
    1694991707
    numo529610
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