Бубнов: «Головин на сегодняшний день не готов к «Челси»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что полузащитник ЦСКА Александр Головин не готов выступать в составе «Челси».

Ранее сообщалось, что лондонский клуб во время зимнего трансферного окна предложит за 21-летнего россиянина 15 миллионов фунтов стерлингов.

«Головин на сегодняшний день не готов к «Челси». Ему в первую очередь надо проявлять себя в ЦСКА и сборной России. Хотя попробовать можно. Считаю, чем раньше, тем лучше пробовать себя в Европе.

Но есть опасности, ту же травму можно получить в таком темповом чемпионате как АПЛ. Головин функционально неплохо выглядит и достаточно быстро восстанавливается», – сказал Бубнов.