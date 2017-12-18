Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Бубнов: «Головин на сегодняшний день не готов к «Челси»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что полузащитник ЦСКА Александр Головин не готов выступать в составе «Челси».

    Ранее сообщалось, что лондонский клуб во время зимнего трансферного окна предложит за 21-летнего россиянина 15 миллионов фунтов стерлингов.

    «Головин на сегодняшний день не готов к «Челси». Ему в первую очередь надо проявлять себя в ЦСКА и сборной России. Хотя попробовать можно. Считаю, чем раньше, тем лучше пробовать себя в Европе.

    Но есть опасности, ту же травму можно получить в таком темповом чемпионате как АПЛ. Головин функционально неплохо выглядит и достаточно быстро восстанавливается», – сказал Бубнов.

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.12.2017 23:32
    Рекомендуем
    Комментарии (14)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Павел Амурский
    1513631962
    Готов Промес, но не готов Челси.
    Ответить
    Робинзон
    1513649612
    какой Челси не показал ещё Головин ничего выдающегося имхо
    Ответить
    Nerlinger
    1513656728
    какое челси? В Реал всю сборную россии...
    Ответить
    red_blue_fury
    1513660119
    Головин: "Бубнов на сегодняшний день не готов заниматься аналитикой"
    Ответить
    Masteralex
    1513663412
    Судя по написанной информации, Головин не готов к Челси, потому что ему надо проявлять себя в ЦСКА и в сборной. Бубнов давно уже готов к Кащенко, но, по достоверной информации Орлова, Кащенко с Бубнову не готово.
    Ответить
    Чикомас
    1513665407
    Ну да...не готов. И никто из российских футболеров не готов. Ни сейчас ни в последствии.
    Ответить
    Dominator777
    1513669590
    В последнее время из головы Бубена все чаще и чаще появляются адекватные комментарии. Наверное стареет...
    Ответить
    maygli
    1513679659
    А "Челси" готов взять Головина?
    Ответить
    momwig_
    1513690004
    Да вряд ли и Челси готов взять Головина за эти деньги, чтобы его на лавку усадить или по арендам распихивать год за годом. Да и пора благотворительности в Челси уже вроде как позади. Происки агентов?..
    Ответить
    ologreds
    1694991707
    numo529609
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+