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    • Мещеряков: «Задача «Локомотива» в РФПЛ прежняя – место не ниже пятого»

    Мещеряков: «Задача «Локомотива» в РФПЛ прежняя – место не ниже пятого»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подчеркнул, что руководство клуба не собирается корректировать задачи на сезон, несмотря на уверенное лидерство железнодорожников в турнирной таблице РФПЛ. По его словам, цель остается прежней – место в первой пятерке.

    «Мы обсуждали различные спортивные вопросы, но это внутреннее дело команды. Что касается задач, они остаются такими же – мы должны занять место в чемпионате не ниже пятого.

    Позиция совета директоров следующая: нужно готовиться к каждому следующему матчу, именно он самый важный. Если мы будем придерживаться такой позиции, то результат придет, а если сидеть и ждать манны небесной, то можно потерять все. Мои личные ожидания от нынешнего сезона? Я никогда не бываю доволен всем, если я доволен всем, то тогда можно уходить», – сказал Мещеряков.

    После 20-ти туров «Локомотив» набрал 45 очков и опережает ближайших преследователей «Зенит» и «Спартак» на восемь баллов.

    Источник: ТАСС

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    18.12.2017 18:12
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    Комментарии (7)
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    subbotaspartak
    1513610832
    Удачи.
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    Сильвербой
    1513612476
    Боятся спугнуть удачу? Многое будет зависеть от игры со Спартаком! Если Спартак выиграет, то Локо может "поплыть"!
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    VVM1964
    1513615748
    Импонирует позиция руководства Локо - никаких завышенных обязательств и шапкозакидательства и трезвая оценка ситуации . ( лучше перевыполнить , чем обосраться )
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    grafff
    1513617638
    по ходу и не выше третьего!
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    VIKZH
    1513620505
    Локомотив-чемпион ура
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    maygli
    1513627753
    О! А чего так? Не уж то коленки начали дрожать? Пальнули неожиданно выше головы и сами испугались того что получилось? :) Локо повезло, потому, как в самом начале его никто в серьёз не воспринимал, и как оказалось зря. Теперь все на Локо будут по серьёзке настраиваться, так что тяжело вам придётся ребята. :))
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    ologreds
    1694991709
    numo529580
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