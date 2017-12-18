Мещеряков: «Задача «Локомотива» в РФПЛ прежняя – место не ниже пятого»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подчеркнул, что руководство клуба не собирается корректировать задачи на сезон, несмотря на уверенное лидерство железнодорожников в турнирной таблице РФПЛ. По его словам, цель остается прежней – место в первой пятерке.

«Мы обсуждали различные спортивные вопросы, но это внутреннее дело команды. Что касается задач, они остаются такими же – мы должны занять место в чемпионате не ниже пятого.

Позиция совета директоров следующая: нужно готовиться к каждому следующему матчу, именно он самый важный. Если мы будем придерживаться такой позиции, то результат придет, а если сидеть и ждать манны небесной, то можно потерять все. Мои личные ожидания от нынешнего сезона? Я никогда не бываю доволен всем, если я доволен всем, то тогда можно уходить», – сказал Мещеряков.

После 20-ти туров «Локомотив» набрал 45 очков и опережает ближайших преследователей «Зенит» и «Спартак» на восемь баллов.