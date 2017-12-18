Игонин: «Не стоит волноваться за Кокорина, в его голове мало что есть»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал фотографию нападающего петербуржцев Александра Кокорина, на которой игрок приставляет дуло пистолета к своей голове.

В минувшие выходные форвард побывал на свадьбе у своего друга в Северной Осетии, после чего в его инстаграме появилось фото, на котором футболист направляет дуло пистолета себе в лицо. Немного времени спустя Кокорин удалил публикацию.

«Уважаемые болельщики «Зенита»! Кокорин приложил дуло пистолета к своей голове... Не стоит волноваться!

Скорее всего, футболисту ничего не угрожает, ведь в голове, похоже, мало чего есть. А раз так, он по-прежнему будет радовать нас своей игрой», – написал Игонин на своей странице в инстаграме.

Напомним, что также во время торжественного мероприятия Кокорин несколько раз выстрелил в воздух из пистолета.