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    • Игонин: «Не стоит волноваться за Кокорина, в его голове мало что есть»

    Игонин: «Не стоит волноваться за Кокорина, в его голове мало что есть»

    Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал фотографию нападающего петербуржцев Александра Кокорина, на которой игрок приставляет дуло пистолета к своей голове.

    В минувшие выходные форвард побывал на свадьбе у своего друга в Северной Осетии, после чего в его инстаграме появилось фото, на котором футболист направляет дуло пистолета себе в лицо. Немного времени спустя Кокорин удалил публикацию.

    «Уважаемые болельщики «Зенита»! Кокорин приложил дуло пистолета к своей голове... Не стоит волноваться!

    Скорее всего, футболисту ничего не угрожает, ведь в голове, похоже, мало чего есть. А раз так, он по-прежнему будет радовать нас своей игрой», – написал Игонин на своей странице в инстаграме.

    Напомним, что также во время торжественного мероприятия Кокорин несколько раз выстрелил в воздух из пистолета.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    18.12.2017 18:03
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    Комментарии (35)
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    Par Mezan
    1513616802
    Урод и дебил. Страну свою и гимн променял однажды - - подонок!
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    Kulimen
    1513616927
    #хэштег#я дибил
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    shinnik
    1513618480
    Капитан Игонин прав всегда.. Жаль ,что ушли его когда-то..
    Ответить
    Полная Канистра
    1513619237
    ни чего хорошего это не приведёт кокоша доиграется с этими взрослыми игрушками скоро повестка придёт от органов
    Ответить
    fanchik
    1513622237
    Никто не понял ,он ведь с двумя джигитами играл в "осетинскую рулетку"и ему крупно повезло, что остался жив
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    ilichkadr
    1513622837
    Ничего удивительного на фото нет. Это у Игонина в голове дуло, а Кокоша просто нюхает ствол пистолета Макарова, который является обычным муляжом. Отсюда и улыбка.
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    Tostao
    1513623368
    Ни что ему не угрожало: Свободно пуля пролетала. Из важных органов его, Задето было ничего! Там пусто, только это вот: Язык, глаза два уха, рот.
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    Добрый Бобер
    1513654097
    На ЧМ-2018 Кокорин не выстрелит.
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    Gornostay
    1513657380
    А мне глубоко насрать на "поведение" Кокорина ,лишь бы забивал побольше! Остальные игрочки просто ссат что то выкладывать, тем самым лишая СМИ зарабатывать на скандалах))
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    ologreds
    1694991709
    numo529579
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