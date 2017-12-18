Юрист: «Кокорину грозит штраф от 40 до 50 тысяч за стрельбу, но его, видимо, это не беспокоит»

Практикующий юрист Александр Ластовецкий рассказал, какие последствия может повлечь за собой поступок нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

В минувшие выходные игрок сине-бело-голубых побывал в Осетии на свадьбе у своего друга полузащитника «Крыльев Советов» , где несколько раз выстрелил в воздух из пистолета.

«Нередки случаи, когда звезды в повседневной жизни могут себе позволить лишнего, что нарушает нормы морали, здравого смысла, а иногда и закон. Особенно если это происходит в регионе, где существуют негласные правовые обычаи. Не является исключением и поступок российского футболиста Александра Кокорина, который, пренебрегая нормами безопасности, позволил себе два торжественных залпа на свадьбе во Владикавказе.

Закон однозначно говорит о том, что стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах недопустима (ст. 20.13 КоАП РФ). За данное деяние предусмотрена ответственность. В частности, нормой статьи предусмотрено наложение административного штрафа в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от полутора до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему.

Но, судя по тому, что Александр Кокорин охотно позирует на камеру, какая-либо ответственность его мало беспокоит, жаль, но со звездами так бывает. Увы, но и порицания данного деяния со стороны уполномоченных органов мы можем и не увидеть», – сказал Ластовецкий.