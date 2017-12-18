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    • Юрист: «Кокорину грозит штраф от 40 до 50 тысяч за стрельбу, но его, видимо, это не беспокоит»

    Юрист: «Кокорину грозит штраф от 40 до 50 тысяч за стрельбу, но его, видимо, это не беспокоит»

    Практикующий юрист Александр Ластовецкий рассказал, какие последствия может повлечь за собой поступок нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    В минувшие выходные игрок сине-бело-голубых побывал в Осетии на свадьбе у своего друга полузащитника «Крыльев Советов» , где несколько раз выстрелил в воздух из пистолета.

    «Нередки случаи, когда звезды в повседневной жизни могут себе позволить лишнего, что нарушает нормы морали, здравого смысла, а иногда и закон. Особенно если это происходит в регионе, где существуют негласные правовые обычаи. Не является исключением и поступок российского футболиста Александра Кокорина, который, пренебрегая нормами безопасности, позволил себе два торжественных залпа на свадьбе во Владикавказе.

    Закон однозначно говорит о том, что стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах недопустима (ст. 20.13 КоАП РФ). За данное деяние предусмотрена ответственность. В частности, нормой статьи предусмотрено наложение административного штрафа в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от полутора до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему.

    Но, судя по тому, что Александр Кокорин охотно позирует на камеру, какая-либо ответственность его мало беспокоит, жаль, но со звездами так бывает. Увы, но и порицания данного деяния со стороны уполномоченных органов мы можем и не увидеть», – сказал Ластовецкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.12.2017 17:14
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    Комментарии (24)
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    Черкизовский Кот
    1513611484
    Главное, чтобы хорошо стрелял по воротам соперников нашей сборной! Удачи, Саня!!!
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    udavMike
    1513612212
    Да писать что ли больше не о чем? Там обычай такой.Нашли криминал. Только б докопаться до чего-нибудь.
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    вместе с ЦСКА
    1513612580
    для него это не деньги....
    Ответить
    Bivaliy67
    1513613117
    Интересно другое, кто стуканул то?..)
    Ответить
    kirya088
    1513613156
    Вы такие смешные! Он в воздух стрелял, что в этом такого
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    multiscan
    1513615407
    Если бы он стрелял в Чечне, то на это не обратили бы ни малейшего внимания. А здесь "ГазпрЁм" заплатит.
    Ответить
    афоня72
    1513615697
    "В минувшие выходные игрок сине-бело-голубых побывал в Осетии на свадьбе у своего друга полузащитника «Крыльев Советов» , где несколько раз выстрелил в воздух из пистолета." Вообще-то на Кавказе так и празднуют и это норма! Вот когда По улицам твоего города проносится свадебная кавалькада горячих горных парней которые палят в воздух, вот это уже не красиво!!
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    Adekvat07
    1513619529
    Санек наверно от души поржал когда увидел сумму штрафа в 50к )))
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    orgazmatron
    1513629816
    А у него разрешение-то на оружие есть?
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    ologreds
    1694991709
    numo529575
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