Арустамян: «Зениту» нужен не форвард, а плеймейкер»

Футбольный эксперт и телевизионный комментатор Нобель Арустамян назвал вакантную позицию в составе «Зенита». По его словам, это не форвард, как недавно заявил главный тренер команды Роберто Манчини, а плеймейкер.

Напомним, «Зенит» делит второе место со «Спартаком» в турнирной таблице РФПЛ после 20-ти туров. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов.

– Теперь у «Зенита» есть два очень похожих по своим характеристикам форварда: Дзюба и Заболотный. Артем уйдет из команды?

– Я думаю, что приобретение Заболотного – это некий сигнал, некое послание всем. Раз ты покупаешь Заболотного, похожего футболиста, значит, наверное, на Дзюбу не очень рассчитываешь. В принципе, Манчини на Артема не очень рассчитывал и до этого трансфера. Дзюба играл не так часто, не был железобетонным игроком основы. Конечно, сигналом для Артема были и слова Манчини, когда тренер сказал, что «Зениту» не хватает нападающего забивного. Такую роль должны играть Кокорин, Дриусси и Дзюба. Дзюба играет мало, значит, Манчини не очень на него рассчитывает. Я не знаю, что будет с Артемом. Допускаю, что Манчини захочет всех сохранить, хотя в это верится с трудом. Наверное, Дзюбе будут искать другие варианты. На данный момент сложно представить, что все форварды, имеющиеся сегодня в «Зените», будут играть.

– В российской прессе сообщалось о том, что «Зениту» нужен Эдинсон Кавани. Но ведь уругвайские нападающие – Кавани и Суарес – это футболисты такого уровня, что не поедут в Россию. По крайней мере, в 30 лет.

– Любой тренер мира скажет, что ему нужны Кавани, Суарес, Игуаин, Левандовски и Икарди. Я перечислил пять форвардов, которые являются лучшими страйкерами сейчас в мировом футболе. Может, еще Лукаку. То есть шесть нападающих, которых можно назвать форвардами-убийцами. Понятно, что Кавани нужен всем: и «Зениту», и кому угодно. В Питере есть нападающие: Кокорин, Дзюба, Полоз, Дриусси, Заболотный, даже Ригони. Центрфорварды из них – это Кокорин и Дзюба (речь о прошедшей части сезона). И всего на два очка от «Зенита» отстает ЦСКА, у которого вообще нет нападающих, кроме совсем молодых. Я был удивлен заявлением Манчини об отсутствии нападающих, потому что забивной форвард в команде есть – это Кокорин. Он забивает много, он один из лучших бомбардиров чемпионата России. Удивляет, что Манчини так говорит. Если тренер говорит о форварде, который будет забивать в каждом матче, то такой нужен любой команде. Ни одна команда мира от такого нападающего не откажется, который будет забивать в каждой игре. Но такого трудно найти. Мне кажется, у «Зенита» есть более проблемные позиции. Ему нужен футболист, который будет создавать моменты, связывать полузащиту и группу атаки, так называемая «десятка». Это вакантная позиция в «Зените».