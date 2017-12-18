Дмитрий Комбаров: «Когда в матче с «Ливерпулем» счет стал крупным, понял, что чудес на свете не бывает»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, что смотрел матч с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов как обычный болельщик из-за травмы, связанной с переломом ребра. Футболист добавил, что победа в столичном дерби над ЦСКА помогла реабилитироваться перед своими поклонниками.

– Гостевой матч «Спартака» с «Ливерпулем» пришелся как раз на ваш постельный режим. Не летали в Англию?

– Тогда полеты были строго противопоказаны – в самолете же и потрясти может.

– С какими чувствами смотрели матч по телевизору?

– Переживал, конечно. Как и все болельщики «Спартака». Что могу сказать? Это футбол, он – часть жизни. Бывает. Нужно сделать выводы и двигаться дальше.

– При каком счете начали мечтать, чтобы все скорее закончилось?

– Смотрел матч, как болельщик. Очень хотел, чтобы наши забили гол престижа. А когда счет стал крупным, подумал: скорее бы финальный свисток. Но при этом я понимал, что игра длится 90 минут плюс компенсированное время, и чудес не будет.

– Крупная победа над ЦСКА подсластила пилюлю?

– Считаю, команда реабилитировалась перед своими поклонниками. Как такие матчи называют? Дерби всея Руси. Безусловно, это один из главных матчей сезона. И мы его выиграли! С хорошим настроением всегда приятно уходить в отпуск.