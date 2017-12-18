Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Дмитрий Комбаров: «Когда в матче с «Ливерпулем» счет стал крупным, понял, что чудес на свете не бывает»

    Дмитрий Комбаров: «Когда в матче с «Ливерпулем» счет стал крупным, понял, что чудес на свете не бывает»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, что смотрел матч с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов как обычный болельщик из-за травмы, связанной с переломом ребра. Футболист добавил, что победа в столичном дерби над ЦСКА помогла реабилитироваться перед своими поклонниками.

    – Гостевой матч «Спартака» с «Ливерпулем» пришелся как раз на ваш постельный режим. Не летали в Англию?

    – Тогда полеты были строго противопоказаны – в самолете же и потрясти может.

    – С какими чувствами смотрели матч по телевизору?

    – Переживал, конечно. Как и все болельщики «Спартака». Что могу сказать? Это футбол, он – часть жизни. Бывает. Нужно сделать выводы и двигаться дальше.

    – При каком счете начали мечтать, чтобы все скорее закончилось?

    – Смотрел матч, как болельщик. Очень хотел, чтобы наши забили гол престижа. А когда счет стал крупным, подумал: скорее бы финальный свисток. Но при этом я понимал, что игра длится 90 минут плюс компенсированное время, и чудес не будет.

    – Крупная победа над ЦСКА подсластила пилюлю?

    – Считаю, команда реабилитировалась перед своими поклонниками. Как такие матчи называют? Дерби всея Руси. Безусловно, это один из главных матчей сезона. И мы его выиграли! С хорошим настроением всегда приятно уходить в отпуск.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.12.2017 09:18
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    momwig_
    1513579198
    Журналисты - просто как на подбор становятся, со справкой из дурдома (которая с диагнозом), навязчивые идеи, смысловые галлюцинации и всё такое. Ну где связь того, что он сказал, с этим заголовком?!.. Уже хотел Комбарика "мешать с говном", а он и ни при чем.
    Ответить
    Татарин за ЦСКА
    1513579257
    Спартак показал действительно мужской характер.Собраться после разгрома и обыграть команду в супер дерби,даже у некоторых фанатов ЦСКА это вызывает уважение!!
    Ответить
    AtticusFinch
    1513579862
    почему же чудес не бывает ? Таски и Бокетти творили чудеса в обороне...
    Ответить
    Опорник84
    1513581461
    Честно говоря вопросы по игр с Ливером уже порядком надоели! Да проиграли, ну что теперь надо портить всем настроение? Ребятам надо это забыть и с хорошим настроением играть по весне в футбол! Настоящие болельщики Спартака всегда будут с командой и в горе , и в радости! Удачи команде!
    Ответить
    борманбек
    1513583284
    спартак чемпион
    Ответить
    Полная Канистра
    1513592283
    будут новые победы будут новые вершины
    Ответить
    sobaka120982
    1513593755
    А ты по ходу за Ливерпуль топил!!!(( спам... Но ничего,у вас свинство это родное)) вон брат твой пл команде кутепов тоже отличился, ему нах.ен не нужны очки в копилку России, он просто болеет за цверну звезду
    Ответить
    fhnv
    1513844775
    сам ты дерби всея руси
    Ответить
    ologreds
    1694991711
    numo529538
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+