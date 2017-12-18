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    • Экс-спортдиректор «Краснодара»: «Локомотив» – чемпион? Пока говорить об этом рано»

    Экс-спортдиректор «Краснодара»: «Локомотив» – чемпион? Пока говорить об этом рано»

    Известный спортивный менеджер, бывший спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин не торопится отдавать чемпионство в текущем сезоне «Локомотиву». По его словам, против «железнодорожников» играет сложный календарь.

    Напомним, что «Локомотив» после 20-ти туров единолично лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 45 очками, опережая ближайших преследователей на восемь баллов.

    – «Локомотив» – чемпион?

    – Почему?! Да, отрыв восмь очков на отрезке в десять оставшихся туров – очень хороший задел. Кроме того, на стороне «Локомотива» – то, что это команда сбалансированная, имеющая ресурсы для игры как первым, так и вторым номером, в равной степени успешная и дома, и на выезде. Но однозначно говорить о чемпионстве – категорически рано!

    – Поясните.

    – Начнем с календаря. «Локо» – единственный из претендентов, кто во втором круге сыграл (и одержал победы) со всей нижней тройкой, плюс с «Рубином», который на тот момент мало чем отличался по фактической силе от аутсайдеров.

    Тогда как главный преследователь «Локо», «Спартак», в этих же самых турах громил прямых конкурентов – «Краснодар», «Зенит», ЦСКА – и взял три очка на выезде с непростым «Арсеналом».

    То есть оставшийся календарь у красно-белых выглядит гораздо легче. И таких матчей, где можно потерять «шесть очков», у них уже не будет. Кроме одного – как раз с «Локомотивом». Полагаю, в этом самом первом весеннем туре больше чем на 50% решится судьба чемпионства. Кто победит – тот и станет главным фаворитом финальной гонки.

    Не будем забывать, что также в группе преследователей – «Зенит» и «Краснодар», и у них будет возможность в личном противостоянии отобрать очки у железнодорожников. Плюс ЦСКА, который весенний отрезок обычно проходит на одном дыхании.

    И еще очень важный момент. Зимняя пауза крайне опасна для команды, которая на ходу. У «Локо» и энергетика, и атмосфера, и игровое взаимопонимание, и психология, и удача – все было на нужном уровне. Сохранить это за время отпусков и сборов – задача непростая. Может так получиться, что даже возвращение травмированных Ари, Чорлуки плюс появление новичка потенциально могут не только усилить команду игровыми ресурсами, но и нарушить идеальное равновесие, пошатнуть энергетический и игровой баланс.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.12.2017 07:31
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    Комментарии (3)
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    shahor
    1513579897
    Если железнодорожники откровенно чудить не начнут,то особых проблем с завоеванием золотых медалей у них не будет.
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    multiscan
    1513587596
    "Спартак"-чемпион!" Об этом в этом сезоне говорить поздно!
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    ologreds
    1694991712
    numo529529
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