Экс-спортдиректор «Краснодара»: «Локомотив» – чемпион? Пока говорить об этом рано»

Известный спортивный менеджер, бывший спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин не торопится отдавать чемпионство в текущем сезоне «Локомотиву». По его словам, против «железнодорожников» играет сложный календарь.

Напомним, что «Локомотив» после 20-ти туров единолично лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 45 очками, опережая ближайших преследователей на восемь баллов.

– «Локомотив» – чемпион?

– Почему?! Да, отрыв восмь очков на отрезке в десять оставшихся туров – очень хороший задел. Кроме того, на стороне «Локомотива» – то, что это команда сбалансированная, имеющая ресурсы для игры как первым, так и вторым номером, в равной степени успешная и дома, и на выезде. Но однозначно говорить о чемпионстве – категорически рано!

– Поясните.

– Начнем с календаря. «Локо» – единственный из претендентов, кто во втором круге сыграл (и одержал победы) со всей нижней тройкой, плюс с «Рубином», который на тот момент мало чем отличался по фактической силе от аутсайдеров.

Тогда как главный преследователь «Локо», «Спартак», в этих же самых турах громил прямых конкурентов – «Краснодар», «Зенит», ЦСКА – и взял три очка на выезде с непростым «Арсеналом».

То есть оставшийся календарь у красно-белых выглядит гораздо легче. И таких матчей, где можно потерять «шесть очков», у них уже не будет. Кроме одного – как раз с «Локомотивом». Полагаю, в этом самом первом весеннем туре больше чем на 50% решится судьба чемпионства. Кто победит – тот и станет главным фаворитом финальной гонки.

Не будем забывать, что также в группе преследователей – «Зенит» и «Краснодар», и у них будет возможность в личном противостоянии отобрать очки у железнодорожников. Плюс ЦСКА, который весенний отрезок обычно проходит на одном дыхании.

И еще очень важный момент. Зимняя пауза крайне опасна для команды, которая на ходу. У «Локо» и энергетика, и атмосфера, и игровое взаимопонимание, и психология, и удача – все было на нужном уровне. Сохранить это за время отпусков и сборов – задача непростая. Может так получиться, что даже возвращение травмированных Ари, Чорлуки плюс появление новичка потенциально могут не только усилить команду игровыми ресурсами, но и нарушить идеальное равновесие, пошатнуть энергетический и игровой баланс.