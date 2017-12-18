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    • Дмитрий Комбаров рад, что ему удалось избежать операции на сломанном ребре

    Дмитрий Комбаров рад, что ему удалось избежать операции на сломанном ребре

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о возвращении к тренировкам после перелома ребра. По его словам, врачи дали добро на это.

    Напомним, что футболист получил травму в матче 18-го тура РФПЛ против «Зенита» (3:1).

    – Как здоровье?

    – Сейчас уже значительно лучше. Хотя, ощущение легкого дискомфорта еще осталось.

    – В чем заключалось лечение? Только в абсолютном покое?

    – Хорошо, что перелом был легкий, и не потребовалось хирургического вмешательства. Поначалу, да, предписывали полный покой – пока кость не срастется и не образуется, так называемая, костная мозоль. Только после этого можно начинать какие-то двигательные активности – тренажерный зал, плавание, бег. Я планирую приступить к тренировкам во время отпуска. Начну 17-18 декабря.

    – С врачами по этим датам советовались?

    – Да, они сказали: если нет болезненных ощущений, можно тренироваться и делать любые упражнения.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.12.2017 06:41
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Спартач_навсегда
    1513571605
    Ждем,Дима тебя в основной группе уже скоро,поправляйся!!!
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    Диктор
    1513574725
    Димка ты нам нужен,восстанавливайся быстрее .Ждем тебя.
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    momwig_
    1513579302
    Здоровья, Дим! А Спартаку - толкового крайнего дефа на твою позицию. Да.. и Ещенко при случае - привет!
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    лёха м
    1513600469
    скорейшего выздоровления
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    ologreds
    1694991712
    numo529525
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