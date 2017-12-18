Дмитрий Комбаров рад, что ему удалось избежать операции на сломанном ребре

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о возвращении к тренировкам после перелома ребра. По его словам, врачи дали добро на это.

Напомним, что футболист получил травму в матче 18-го тура РФПЛ против «Зенита» (3:1).

– Как здоровье?

– Сейчас уже значительно лучше. Хотя, ощущение легкого дискомфорта еще осталось.

– В чем заключалось лечение? Только в абсолютном покое?

– Хорошо, что перелом был легкий, и не потребовалось хирургического вмешательства. Поначалу, да, предписывали полный покой – пока кость не срастется и не образуется, так называемая, костная мозоль. Только после этого можно начинать какие-то двигательные активности – тренажерный зал, плавание, бег. Я планирую приступить к тренировкам во время отпуска. Начну 17-18 декабря.

– С врачами по этим датам советовались?

– Да, они сказали: если нет болезненных ощущений, можно тренироваться и делать любые упражнения.