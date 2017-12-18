Совет директоров «Локомотива» готов утвердить бюджет на 2018 год

В понедельник, 18 декабря, состоится заседание совета директоров «Локомотива», на котором будет утвержден окончательный вариант бюджета на 2018 год.

«Нынешней осенью уже два раза рассматривалась и корректировалась смета на следующий календарный год. В ноябре совет директоров создал комиссию, которая совместно с менеджментом «Локо» должна была доработать бюджет и в окончательном виде внести его на рассмотрение высшим руководством клуба. Теперь документ будет рассмотрен 18 декабря в рамках пункта повестки дня «Об исполнении решений совета директоров от 9 ноября», – рассказал источник, знакомый с ситуацией в клубе.

Стоит отметить, что на данном заседании будет рассматриваться и спортивная составляющая работы клуба, но, что касается трансферной политики в зимний период – этот пункт напрямую не прописан, но не исключено, что этот вопрос будет обсуждаться.