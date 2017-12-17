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    • Кутепов: «В РФПЛ возможно все, в том числе и чемпионство «Локомотива»

    Кутепов: «В РФПЛ возможно все, в том числе и чемпионство «Локомотива»

    Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал лидерство в РФПЛ московского «Локомотива». Футболист не удивлен, что железнодорожники идут первыми.

    «Их лидерство не стало для меня сюрпризом. У них сильная команда. Нельзя сказать, что «Локомотив» – темная лошадка. Он всегда считался хорошим клубом.

    Они вполне могут выиграть «золото». На нас в прошлом году тоже никто не ставил, но чем все закончилось? Так что все в нашем чемпионате возможно», – сказал игрок.

    Первый весенний матч «Спартак» проведет против «Локомотива» (4 марта).

    Источник: «Российская газета»

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    17.12.2017 18:33
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    Комментарии (9)
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    RedWhiteFans2
    1513529041
    А почему бы и нет. Выигрывает сильнейший и мудрейший, а не такие пофигисты как ты - Кутепов. Работай с мячом больше, может будет толк.
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    Бриг
    1513529197
    Я бы по другому сказал. Локо - чемпион с 98%-ной вероятностью. Но в футболе все бывает. Может и не стать чемпионом.
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    DOCTOR PENALTY
    1513529711
    В том, что Локо выше Спартака есть твой немалый "вклад", правильно тебе советуют: работай больше смячом.
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    Axe111
    1513534177
    Возможно даже то, что ты когда нибудь научишься хоть немного понимать игру и попадать по мячу
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    VikNMar
    1513545288
    РФПЛ иногда может выиграть даже " Спартак " .........
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    ologreds
    1694991714
    numo529482
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