Кутепов: «В РФПЛ возможно все, в том числе и чемпионство «Локомотива»

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал лидерство в РФПЛ московского «Локомотива». Футболист не удивлен, что железнодорожники идут первыми.

«Их лидерство не стало для меня сюрпризом. У них сильная команда. Нельзя сказать, что «Локомотив» – темная лошадка. Он всегда считался хорошим клубом.

Они вполне могут выиграть «золото». На нас в прошлом году тоже никто не ставил, но чем все закончилось? Так что все в нашем чемпионате возможно», – сказал игрок.

Первый весенний матч «Спартак» проведет против «Локомотива» (4 марта).