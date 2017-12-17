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    • Роналду: «Было бы здорово, если бы «Барселона» сделала нам чемпионский коридор»

    Роналду: «Было бы здорово, если бы «Барселона» сделала нам чемпионский коридор»

    Лидер «Реала» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Барселоной» в 17-м туре чемпионата Испании. Португалец выразил надежду, что команде удастся победить и продолжить реальную борьбу за чемпионство.

    «Я надеюсь, нам удастся обыграть «Барселону». Тогда сохранится интрига в чемпионате. Мы становимся все увереннее в своих силах.

    Было бы здорово, если бы «Барселона» сделала нам чемпионский коридор», – сказал Роналду.

    Матч «Реал» – «Барселона» состоится 23 декабря и начнется в 15:00 по московскому времени.

    Источник: Mundodeportivo

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    17.12.2017 09:30
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    Комментарии (21)
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    insider_retro
    1513496245
    Если говорить о пути к чемпионству, то нужны ещё, как минимум, три коридора!... Поотстали прилично... Барселона коридор не делает!... Надо прорубать!..
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    Томь вперёд
    1513497429
    Нас ждёт очередное эль классико! Пожалуй самый зрелищный матч в мире!
    Ответить
    Rivaldo88
    1513497534
    Очень интересно посмотреть на кондиции игроков, сыгранность и тп., так как у Реала старт был неоднозначный, а у Барсы же не было еще серьёзных игр при Вальверде (не берём в учёт суперкубок). И очень не хочется чтобы ПСЖ выиграл ЛЧ! - этот мачт, как толчок возможный для уверенности.
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    BarStep
    1513498133
    "Было бы здорово, если бы «Барселона» сделала нам чемпионский коридор», – сказал Роналду." Вроде уже не мальчик..., и должен понимать, что им нужно "выгрызать" все матчи, тем более такие... А халява - это штука такая..., она затягивает...
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    BRO_football
    1513501845
    Вы сначала научитесь обыгрывать Жирону, а уже потом замахивайтесь на сильнейший клуб Каталонии
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    DeStar
    1513508317
    По мне так будет странное классико, реал непонятный. Барса вроде бы в порядке, по очкам , но по игре не такая как раньше...
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    Antonio89
    1513538328
    Вам не кажется Что Месси с Роналду с годами стали более....прагматичными! Исчезла та искра что была у них. Вспомните как Месси накручивал по 3-4 соперников, разрывал оборону Реала. а Роналду, будучи еще крайним полузащитником МЮ творил что хотел на флангах, а сейчас все чаще находится в положении того кто принимает голевой пас, а не отдает. Не скажу что они стали хуже, для команды они приносят больше пользы, но игра стала скучнее!
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    ivanthebest
    1513590897
    В этом сезоне Реал стал играть крайне скучно... Нет той неутолимой жажды постоянно идти вперёд и забивать голы. Всё скатилось к банальному держанию мяча, да перекатам поперёк, лишь бы не отдавать мяч сопернику... Забивают один мяч и на этом очень часто успокаиваются, что зачастую играет злую шутку... Матч с Севильей был исключением по сезону... Такой Реал мне не особо нравится, они может чего ещё и выиграют, но этот Реал мне напоминает Испанию образца 2008-2014 по стилю игры, скучный перекат и сухие 1-0 по итогу что с Македонией, что с Германией к примеру...
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    dinar7777dinar
    1513596386
    кристина вам конец !! барса уделает вас !!
    Ответить
    ologreds
    1694991717
    numo529436
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