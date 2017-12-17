Роналду: «Было бы здорово, если бы «Барселона» сделала нам чемпионский коридор»

Лидер «Реала» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Барселоной» в 17-м туре чемпионата Испании. Португалец выразил надежду, что команде удастся победить и продолжить реальную борьбу за чемпионство.

«Я надеюсь, нам удастся обыграть «Барселону». Тогда сохранится интрига в чемпионате. Мы становимся все увереннее в своих силах.

Было бы здорово, если бы «Барселона» сделала нам чемпионский коридор», – сказал Роналду.

Матч «Реал» – «Барселона» состоится 23 декабря и начнется в 15:00 по московскому времени.