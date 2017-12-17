Дембеле не сыграет за «Барселону» в матче с «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде оценил шансы выхода на поле нападающего Усмана Дембеле в предстоящем матче с «Реалом» в 17-м туре чемпионат Испании. Как отметил специалист, он не хочет рисковать здоровьем игрока, восстанавливающегося после травмы.

«Дембеле в порядке, на этой неделе он начал принимать участие в некоторых занятиях. Но он еще не готов. Мы думаем, что Дембеле может вернуться к январю, все остальное будет рискованным», сказал Вальверде.

Матч «Реал» – «Барселона» состоится 23 декабря и начнется в 15:00 по московскому времени.