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    Клопп не намерен давать отдых Салаху

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил уверенность в готовности Мохамеда Салаха играть и дальше в напряженном графике. Специалист отметил высокую физическую готовность футболиста.

    «Не считаю, что Салаху приходится играть чаще остальных наших игроков. Конечно, согласен, что он практически постоянно оказывается в основе. Однако тяжело такого игрока оставлять в запасе.

    У него отличные природные данные. Не думаю, что ему нужен отдых», – сказал Клопп.

    В текущем сезоне Салах провел 17 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Liverpool Echo

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    17.12.2017 08:59
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Борз-95
    1513500540
    Салах просто зверь,скоро всех Мессиев заткнет.
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    Динамо Тбилиси 81
    1513615677
    молодец Салах!!!он настоящий боец!
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    ologreds
    1694991717
    numo529433
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