Клопп не намерен давать отдых Салаху

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил уверенность в готовности Мохамеда Салаха играть и дальше в напряженном графике. Специалист отметил высокую физическую готовность футболиста.

«Не считаю, что Салаху приходится играть чаще остальных наших игроков. Конечно, согласен, что он практически постоянно оказывается в основе. Однако тяжело такого игрока оставлять в запасе.

У него отличные природные данные. Не думаю, что ему нужен отдых», – сказал Клопп.

В текущем сезоне Салах провел 17 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.