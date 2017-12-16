Жирков заявил, что хочет продолжить выступать за «Зенит»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков заявил, что не хочет покидать петербургский клуб, несмотря на истекающий летом контракт. При этом 34-летний игрок отметил, что руководство сине-бело-голубых пока не делало ему предложения о продлении соглашения.

«Контракт заканчивается летом, но новый мне пока не предлагали. Хотел бы я сам остаться в клубе? Да. Думаю, любой игрок хотел бы остаться в «Зените». Предложений от других клубов нет, сейчас я в отпуске», – сказал Жирков.

Напомним, Жирков перешел в «Зенит» в январе 2016 года. В текущем сезоне он принял участие в 16-ти матчах, отметившись одним голом.