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    Жирков заявил, что хочет продолжить выступать за «Зенит»

    Защитник «Зенита» Юрий Жирков заявил, что не хочет покидать петербургский клуб, несмотря на истекающий летом контракт. При этом 34-летний игрок отметил, что руководство сине-бело-голубых пока не делало ему предложения о продлении соглашения.

    «Контракт заканчивается летом, но новый мне пока не предлагали. Хотел бы я сам остаться в клубе? Да. Думаю, любой игрок хотел бы остаться в «Зените». Предложений от других клубов нет, сейчас я в отпуске», – сказал Жирков.

    Напомним, Жирков перешел в «Зенит» в январе 2016 года. В текущем сезоне он принял участие в 16-ти матчах, отметившись одним голом.

    Источник: ТАСС

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    16.12.2017 14:33
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Garrincha58
    1513427591
    конечно где и кто в 34 года тебе даст зарплату как в Зените,а если и предложат новый контракт то только из за лимита и с понижением зарплаты
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    dok66
    1513433546
    Юра , ты будешь всегда востребован . Не кипяшуй !
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    upiter622
    1513440519
    Пора уходить,дай дорогу молодым!
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    Зенит 12
    1513441746
    А его никто и не держит скатертью дорога
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    smersh45
    1513443282
    Юра одна из самых трудовых лошадок . Куда не поставь везде можешь быть спокоен.Таких игроков ещё поискать надо , а вы если не знаете то и молчите .
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    Финт
    1513454285
    Трудяга,офигенный бровочник с дриблингом и ударом!
    Ответить
    богатяновский
    1513493082
    Жена Жиркова : "мы с Юрой хотим продолжить получать зарплату за Зенит"
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    Zenmaster
    1513521768
    Имеет право -- с таким уровнем игры !!!
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    ologreds
    1694991721
    numo529360
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