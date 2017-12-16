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    Иньеста отказал нескольким китайским клубам

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста отказался от возможности продолжить карьеру в Китайской Суперлиге.

    По информации источника, несколько клубов из Поднебесной были готовы предложить 33-летнему игроку контракт со значительным увеличением его нынешней зарплаты, однако хавбек не захотел покидать сине-гранатовых.

    В октябре испанец заключил с «блауграной» пожизненный контракт. При этом договор включает в себя пункт, согласно которому Иньеста может покинуть клуб по собственному желанию, оповестив о своем решении руководство «Барселоны» до 30 апреля каждого года.

    В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 17-ти матчах, записав в свой актив один гол и одну результативную передачу.

    Источник: Mundodeportivo

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    16.12.2017 14:14
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    Комментарии (2)
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    dinar7777dinar
    1513431730
    и правильно! рановато для этого ! иньеста самый титулованный игрок современности из ныне играющих футболистов !
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    ologreds
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