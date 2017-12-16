Иньеста отказал нескольким китайским клубам

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста отказался от возможности продолжить карьеру в Китайской Суперлиге.

По информации источника, несколько клубов из Поднебесной были готовы предложить 33-летнему игроку контракт со значительным увеличением его нынешней зарплаты, однако хавбек не захотел покидать сине-гранатовых.

В октябре испанец заключил с «блауграной» пожизненный контракт. При этом договор включает в себя пункт, согласно которому Иньеста может покинуть клуб по собственному желанию, оповестив о своем решении руководство «Барселоны» до 30 апреля каждого года.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 17-ти матчах, записав в свой актив один гол и одну результативную передачу.