Наиль Измайлов: «Поражение от «Ливерпуля со счетом 0:7? Это опыт для «Спартака»

Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов заявил, что не видит ничего страшного в поражении красно-белых от «Ливерпуля» со счетом 0:7.

Измайлов отметил, что команда крупно уступила в этой встрече из-за атакующей тактики.

«Поражение 0:7, конечно, больно для команды и болельщиков. Но тем нее менее это опыт. Команда играла в этом матче на победу. Главным тренером была поставлена задача брать три очка. Мы играли по принципу пан или пропал. Все оправданно и обоснованно, никаких претензий никому нет. Мы понимаем, что это была продуманная тактика и ничего страшного здесь не вижу», – сказал Измайлов.