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    • Наиль Измайлов: «Поражение от «Ливерпуля со счетом 0:7? Это опыт для «Спартака»

    Наиль Измайлов: «Поражение от «Ливерпуля со счетом 0:7? Это опыт для «Спартака»

    Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов заявил, что не видит ничего страшного в поражении красно-белых от «Ливерпуля» со счетом 0:7.

    Измайлов отметил, что команда крупно уступила в этой встрече из-за атакующей тактики.

    «Поражение 0:7, конечно, больно для команды и болельщиков. Но тем нее менее это опыт. Команда играла в этом матче на победу. Главным тренером была поставлена задача брать три очка. Мы играли по принципу пан или пропал. Все оправданно и обоснованно, никаких претензий никому нет. Мы понимаем, что это была продуманная тактика и ничего страшного здесь не вижу», – сказал Измайлов.

    Источник: Спорт FM

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    16.12.2017 06:20
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    С@НЁК.
    1513430384
    У вас такого опыта хоть отбавляй))
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    Dominator777
    1513433761
    Отмазка, не тактика, а полный провал в конкретном матче.
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    DOCTOR PENALTY
    1513436544
    Риск - благородное дело!
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    ologreds
    1694991725
    numo529322
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