Бубнов: «Даю 80 процентов на чемпионство «Локомотива». Главные преследователи – «Краснодар» и «Спартак»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что «Локомотив» является главным фаворитом за чемпионство по итогам нынешнего сезона.

На данный момент московский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

«Даю 80 процентов на чемпионство «Локомотива». Главными преследователями, на мой взгляд, будут «Краснодар» и «Спартак». Я смотрю по игре. «Зенит» сейчас не показывает должной игры. Посмотрим, что изменится за межсезонье», – сказал Бубнов.