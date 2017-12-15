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    • Бубнов: «Даю 80 процентов на чемпионство «Локомотива». Главные преследователи – «Краснодар» и «Спартак»

    Бубнов: «Даю 80 процентов на чемпионство «Локомотива». Главные преследователи – «Краснодар» и «Спартак»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что «Локомотив» является главным фаворитом за чемпионство по итогам нынешнего сезона.

    На данный момент московский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

    «Даю 80 процентов на чемпионство «Локомотива». Главными преследователями, на мой взгляд, будут «Краснодар» и «Спартак». Я смотрю по игре. «Зенит» сейчас не показывает должной игры. Посмотрим, что изменится за межсезонье», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    15.12.2017 21:12
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    Комментарии (37)
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    Ловкий Бубен
    1513375091
    Локомотив скорей всего... Мы свой шанс упустили , Спартак тоже
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    baden69
    1513375297
    Не стать чемпионом можно если только проиграть первые два-три тура после перерыва, хотя многое определит игра со Спартаком. Если Локо в этой игре не проиграет, то на 99% станет чемпионом.
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    арейская
    1513383392
    Бубен только на 80%, а я на все 100%, посмотрим кто окажется прав , хотя, ради справки, никогда не болела за Локо...
    Ответить
    Snerg
    1513390025
    Локомотив не будет чемпионом, как не крути)
    Ответить
    AtticusFinch
    1513394017
    Где он там Краснодар увидел?
    Ответить
    serppion
    1513395499
    Бубен мстит за что-то Зениту, не вспомнив его. Ущипнуть хочет. Хотя, это же Бубен - трепло и балаболка.
    Ответить
    bolela_16
    1513410867
    трудновато будет обойти ЛОКО...
    Ответить
    Diesel133
    1513418064
    Краснодару с Шалимовым титул точно не светит... Спартак и Зенит, самые опасные преследователи, имхо. Многое покажет игра Локо - Спартак.
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    DUHSANBE
    1513446301
    Надо бубнит сказал бубнов
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    ologreds
    1694991727
    numo529297
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