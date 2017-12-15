Канчельскис: «Если «Локомотив» обыграет в первом матче весны «Спартак», то точно станет чемпионом»

Бывший полузащитник сборной СССР Андрей Канчельскис поделился мыслями от лидерства московского «Локомотива» в РФПЛ. Эксперт считает, что красно-зеленые могут себе обеспечить чемпионство в первом же матче весны.

«Локомотив» ушел в хороший отрыв. Думаю, у них есть все шансы выиграть чемпионат. Остается 10 встреч, 5 матчей выиграют — и можно уже праздновать чемпионство.

После перерыва «Локомотив» как раз играет со «Спартаком». Леонид Федун на днях сказал, что вот если они 4:0 выиграют у «Локо» – будет хорошо. А если им «Локомотив» забьет семь мячей, как это сделал «Ливерпуль»? Так что это очень смешные заявления.

В принципе же если «Локомотив» выиграет у «Спартака», думаю, чемпионская интрига уже закончится», – сказал специалист.

Московское дерби состоится 4 марта.