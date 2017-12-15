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    • Канчельскис: «Если «Локомотив» обыграет в первом матче весны «Спартак», то точно станет чемпионом»

    Канчельскис: «Если «Локомотив» обыграет в первом матче весны «Спартак», то точно станет чемпионом»

    Бывший полузащитник сборной СССР Андрей Канчельскис поделился мыслями от лидерства московского «Локомотива» в РФПЛ. Эксперт считает, что красно-зеленые могут себе обеспечить чемпионство в первом же матче весны.

    «Локомотив» ушел в хороший отрыв. Думаю, у них есть все шансы выиграть чемпионат. Остается 10 встреч, 5 матчей выиграют — и можно уже праздновать чемпионство.

    После перерыва «Локомотив» как раз играет со «Спартаком». Леонид Федун на днях сказал, что вот если они 4:0 выиграют у «Локо» – будет хорошо. А если им «Локомотив» забьет семь мячей, как это сделал «Ливерпуль»? Так что это очень смешные заявления.

    В принципе же если «Локомотив» выиграет у «Спартака», думаю, чемпионская интрига уже закончится», – сказал специалист.

    Московское дерби состоится 4 марта.

    Источник: Rusfootball.info

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    15.12.2017 13:38
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    Комментарии (28)
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    Диктор
    1513348871
    Еще один туповатый спец.Локомотив смачно проиграет и это знают все,даже Семин.
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    O-Z
    1513350252
    Вполне устроит и ничья. Но после зимний паузы у всех будут силы и каждые захотят победить. Я думаю Локо возьмёт реванш за поражение в супер кубке или сыграют в ничью.
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    zenitovec2007
    1513350316
    Хотя будет забавно если Локо выиграет и рфпл и ле)
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    OfaZavr
    1513351017
    а если наоборот будет, тогда по его логике значит Спартак чемпионом станет.
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    Mr_Murder
    1513352512
    всё может быть :)
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    multiscan
    1513354895
    "Спартак" должен для чемпионства выиграть все 10 оставшихся матчей, при трёх проигрышах "Локомотива".
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    Альфред фаред
    1513356308
    То что локо чемп в случае победы не факт, а то что Спартак потеряет шансы это факт!
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    welas
    1513356810
    да что тут все уписались про потери локо не одна команда из верхней таблицы не пройдет 2 часть без потерь и это факт!
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    ljrljr0505
    1513357946
    осталось 10 игр. это 30 очков. Сейчас 8 очков разницы. Это значит Локомотиву надо проиграть 3 игры, т.е. потерять 8.очков+1, а Спартаку и Зениту выиграть все игры. Так бывает? по-моему нет...
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    ologreds
    1694991730
    numo529258
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