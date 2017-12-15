Игонин боится, что «Зенит» может оказаться лишним в чемпионской гонке

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин считает, что сине-бело-голубые имеют все шансы на то, чтобы выбыть из гонки претендентов на чемпионство в текущем сезоне. Он связывает это с отсутствием мотивации у игроков «Зенита».

По итогам 20-ти туров «Зенит» делит второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги со «Спартаком», набрав по 37 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов.

— На три путевки в Лигу чемпионов претендуют пять команд. Кто, на ваш взгляд, два лишних в этом квинтете?

— Мне бы очень хотелось, чтобы в борьбе за чемпионство участвовал «Краснодар». Вектор развития, выбранный руководством «Краснодара», подарил нашему чемпионату сильный, амбициозный коллектив. Другое дело, что добиться результата постоянно мешают то тренерские, то игровые проблемы. Однако я искренне надеюсь, что «Краснодар» не вылетит из этого пула. А вот лишним может оказаться и «Зенит».

— Даже так?

— Да. Дело в том, что слишком много эмоциональных ресурсов тратиться в борьбе за пьедестал, а вот второе и третье места требуют уже меньше усилий. Если «Зенит» рано утратит шансы на золото, некоторые игроки могут потерять мотивацию.

— Кто именно?

— Те, кто уже познал вкус больших побед. Для них более значимо гарантированное участие в групповом этапе Лиге чемпионов, чем борьба за серебро и бронзу чемпионата России.