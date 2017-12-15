Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Игонин боится, что «Зенит» может оказаться лишним в чемпионской гонке

    Игонин боится, что «Зенит» может оказаться лишним в чемпионской гонке

    Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин считает, что сине-бело-голубые имеют все шансы на то, чтобы выбыть из гонки претендентов на чемпионство в текущем сезоне. Он связывает это с отсутствием мотивации у игроков «Зенита».

    По итогам 20-ти туров «Зенит» делит второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги со «Спартаком», набрав по 37 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов.

    — На три путевки в Лигу чемпионов претендуют пять команд. Кто, на ваш взгляд, два лишних в этом квинтете?

    — Мне бы очень хотелось, чтобы в борьбе за чемпионство участвовал «Краснодар». Вектор развития, выбранный руководством «Краснодара», подарил нашему чемпионату сильный, амбициозный коллектив. Другое дело, что добиться результата постоянно мешают то тренерские, то игровые проблемы. Однако я искренне надеюсь, что «Краснодар» не вылетит из этого пула. А вот лишним может оказаться и «Зенит».

    — Даже так?

    — Да. Дело в том, что слишком много эмоциональных ресурсов тратиться в борьбе за пьедестал, а вот второе и третье места требуют уже меньше усилий. Если «Зенит» рано утратит шансы на золото, некоторые игроки могут потерять мотивацию.

    — Кто именно?

    — Те, кто уже познал вкус больших побед. Для них более значимо гарантированное участие в групповом этапе Лиге чемпионов, чем борьба за серебро и бронзу чемпионата России.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.12.2017 09:41
    Рекомендуем
    Комментарии (19)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Татарин за ЦСКА
    1513323729
    Ну наконец-то что-то путёвое есть на этом сайте.Главное,что бы что сказал Игонин,получилось правдой.Пусть первая четвёрка будет состоять из Локомотива,ЦСКА,Спартака,Краснодара,а там без разницы.Может тогда поймут в России,что деньги Газпрома нужны людям,а не зверям,которые играют,управляют Зенитом.
    Ответить
    Диктор
    1513324143
    ОБЪЕКТИВНАЯ СТАТЬЯ
    Ответить
    APchelov
    1513325483
    Лёша, не бойся! Как говорит тов. Орлов, смотрите на жизнь с улыбкой ) А насчёт утраты мотивации... Страшнее утрата мотивации болельщиков
    Ответить
    Боцман59rus
    1513326991
    а кто в составе зенита познал вкус больших побед?... некоторые за ними специально приехали в питер
    Ответить
    СашкаГуров
    1513328598
    ну хер с ними
    Ответить
    OfaZavr
    1513331001
    ну а что все возможно, многие будут не против если так получиться))
    Ответить
    silver29
    1513331739
    т.е. без поддержки чинуш из РФПЛ и судейского корпуса мотивации у зени познавшей вкус халявы нет, так и запишем.
    Ответить
    lotsman
    1513331923
    Неправильная, вернее некорректная, постановка вопроса, как и ответ. Чемпионом может стать только один, а вот в гонке , за право стать чемпионом, лишних не бывает. На то она и гонка, чтобы в ней принимали все участники чемпионата.
    Ответить
    Garrincha58
    1513348711
    а так и будет их уровень ЛЕ
    Ответить
    ologreds
    1694991730
    numo529237
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+