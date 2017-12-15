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    • Ребров: «Закончили год на мажорной ноте, но должок перед болельщиками остается»

    Ребров: «Закончили год на мажорной ноте, но должок перед болельщиками остается»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров считает, что его команда закончила календарный год на мажорной ноте. По словам футболиста, не стоит заострять внимание на провале в Ливерпуле» в матче Лиги чемпионов.

    По итогам 20-ти туров «Спартак» делит вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ с «Зенитом», набрав по 37 очков. Отставание от «Локомотива» составляет восемь баллов.

    – Последняя неделя футбольного года выдалась для «Спартака» сумасшедшей: сначала 0:7, потом 3:0. Стакан наполовину полон или пуст?

    – Главное – как закончили. Если бы было наоборот – сначала ЦСКА, а потом «Ливерпуль» – я бы сказал, что все плохо. А так – нормально, закончили на мажорной ноте. Хотя должок у нас перед болельщиками остается. В следующем году будет много возможностей этот стакан наполнить.

    – Как отметили победу в дерби?

    – Все спокойно. Да, это большой праздник и для нас, и для болельщиков. Хорошо заканчиваем календарный год, но никаких пиршеств не было. Знал, что понедельник для меня будет сложным днем.

    – 0:7 в Ливерпуле – это позор или несчастный случай?

    – Ни то и ни другое. Позор – это клеймо, которое вешают на тебя, если делаешь в жизни какую-то подлость и гадость. А в футболе всегда есть возможность исправиться в следующем матче. И ребята ею воспользовались.

    – Для Селихова семь мячей – наверняка сильный личный удар. Какими словами вы его поддержали?

    – Старался, наоборот, не заострять на этом внимание. Сказал, что это хорошая проверка и школа. И заверил, что в следующей игре все будет хорошо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.12.2017 06:41
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    Комментарии (6)
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    moskowcity-petrv
    1513310661
    После провала в Ливерпуле,говорить о мажорных нотах,как-то не актуально)!
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    Диктор
    1513324875
    Ничего страшного,осечки у всех случаются.В игре с Локо полностью реабилитируетесь.
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    OfaZavr
    1513329530
    все правильно сказал, бывают оступается любая команда главное сделали выводы и двигаемся дальше, а Ливер уже прошлое.
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    ologreds
    1694991732
    numo529222
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