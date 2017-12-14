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    • Ракитич: «Матч с «Реалом»? Кого-то ожидают ужасные праздники»

    Ракитич: «Матч с «Реалом»? Кого-то ожидают ужасные праздники»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом» в рамках 17-го тура чемпионата Испании. Хавбек выразил надежду, что команда сумеет добиться положительного результата в Мадриде.

    «Кого-то ждут ужасные праздники. Шучу. У нас есть положительные воспоминания от матчей в Мадриде. «Барселона» будет играть на победу. Я считаю, что у нас получится хорошо завершить этот год», – приводит слова Ракитича Sportske Novosti.

    Матч «Реал» – «Барселона» пройдет 23 декабря и начнется в 15:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.12.2017 16:49
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    Комментарии (3)
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    Karakulov
    1513272294
    шутник ****)) ну посмотрим еще!
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    DeStar
    1513274364
    Хз, как-то пока ожидания не такие как раньше от эль-классико.. чувствую, будет скучно
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    ologreds
    1694991735
    numo529170
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