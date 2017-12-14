Ракитич: «Матч с «Реалом»? Кого-то ожидают ужасные праздники»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом» в рамках 17-го тура чемпионата Испании. Хавбек выразил надежду, что команда сумеет добиться положительного результата в Мадриде.

«Кого-то ждут ужасные праздники. Шучу. У нас есть положительные воспоминания от матчей в Мадриде. «Барселона» будет играть на победу. Я считаю, что у нас получится хорошо завершить этот год», – приводит слова Ракитича Sportske Novosti.

Матч «Реал» – «Барселона» пройдет 23 декабря и начнется в 15:00 по московскому времени.