Иньеста: «Меня беспокоит возможный переход Неймара в «Реал»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал информацию о возможном переходе бывшего форварда каталонцев Неймара в «Реал». Мадридский клуб пытается договориться с бразильцем о его переезде в столицу Испании уже летом 2018 года.

«Я не знаю, случится это или нет, все может быть, мы видели невозможные ситуации. Эта ситуация меня беспокоит, потому что Неймар является значимым игроком и может усилить нашего прямого конкурента. Но пока мы говорим о возможном варианте», -сказал Иньеста.

Неймар в текущем сезоне провел в чемпионате Франции в составе «ПСЖ» 12 матчей, в которых забил девять голов и отдал восемь результативных передач.