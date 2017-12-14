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    • Иньеста: «Меня беспокоит возможный переход Неймара в «Реал»

    Иньеста: «Меня беспокоит возможный переход Неймара в «Реал»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал информацию о возможном переходе бывшего форварда каталонцев Неймара в «Реал». Мадридский клуб пытается договориться с бразильцем о его переезде в столицу Испании уже летом 2018 года.

    «Я не знаю, случится это или нет, все может быть, мы видели невозможные ситуации. Эта ситуация меня беспокоит, потому что Неймар является значимым игроком и может усилить нашего прямого конкурента. Но пока мы говорим о возможном варианте», -сказал Иньеста.

    Неймар в текущем сезоне провел в чемпионате Франции в составе «ПСЖ» 12 матчей, в которых забил девять голов и отдал восемь результативных передач.

    Источник: Don Balon

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    14.12.2017 13:54
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    Комментарии (7)
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    84aivengo
    1513248978
    а что тут беспокоиться ? продажная денежная шкура
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    ologreds
    1694991735
    numo529157
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