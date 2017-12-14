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    • Стогниенко: «После ухода с «Матч ТВ» моя зарплата сократилась процентов на 40»

    Стогниенко: «После ухода с «Матч ТВ» моя зарплата сократилась процентов на 40»

    Футбольный телекомментатор Владимир Стогниенко в интервью «Бомбардиру» рассказал о работе на «Матч ТВ».

    Напомним, Стогниенко работал на «Матч ТВ» с августа 2015 года по апрель 2016 года.

    – Виктор Гусев рассказывал мне, что не пошел бы на «Матч ТВ» даже на миллионный контракт, который был у Карпина, потому что ему интересна более разнообразная жизнь. Для вас важнее идея или деньги?

    – Я отец двух дочерей и давно несу ответственность не только за себя. Когда я был молодым, мне деньги вообще были не очень нужны, главное – работа на спортивном ТВ. Да и сейчас я парень не очень меркантильный. Когда ВГТРК закрыл спортивную редакцию, мы все ушли на «Матч ТВ». Там предложили хорошую зарплату. Думаю, тогда на меня немного повлияла жадность. Ну, и амбиции. Следовало попробовать сотрудничать с каналом на договорной основе, а не идти в штат. В этом случае наше сотрудничество, возможно, продолжалось бы и сейчас. Хотя чего теперь говорить.

    – По деньгам вас там вряд ли обижали.

    – У меня и на ВГТРК был нормальный оклад. На «Матч ТВ» предложили зарплату больше. После ухода с «Матч ТВ» я вернулся на ВГТРК на свою прежнюю ставку – зарплата сократилась на ту самую прибавку.

    – И намного?

    – Процентов на 35-40, наверное.

    – Об уходе с «Матч ТВ» не жалеете?

    – Нет, конечно. Я вернулся на ВГТРК, где отработал 11 лет. О чем мне жалеть? Помню, читал комментарии по этому поводу. Кто-то авторитетно утверждал: «Дурачок, загубил свою карьеру». Если некий посторонний взрослый семейный человек принимает какие-то решения, касающиеся его судьбы и профессиональной карьеры, то он принимает их не для того, чтобы это нравилось или не нравилось 22-летнему Васе Пупкину, а для себя. Вот и у меня так вышло. У «Матч ТВ» тоже все хорошо и без меня.

    Владимир Стогниенко: «Комментировать главные матчи России на ЧМ-2018 − это мечта, но не повод бегать с канала на канал и умолять меня взять»

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.12.2017 17:00
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    Комментарии (15)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    qawzsexdr
    1513260888
    Зарплата на матч.тв была больше и я перешёл туда . Но почему никто не сказал что нужно будет ещё и работать
    Ответить
    Lester84
    1513262030
    Бедолага Стогниенко, 40% потерял. Пусть еще скажет, что недоедает теперь)))
    Ответить
    Бугимен
    1513265010
    ХОЛЯВА ЗАКОНЧИЛАСЬ!
    Ответить
    Татарин за ЦСКА
    1513266962
    Это самая футбольная новость,самая присамая
    Ответить
    Axe111
    1513268192
    И нехер там ловить, канал нулевка
    Ответить
    anisr843
    1513269739
    Стогниенко очень хороший комментатор
    Ответить
    VSt
    1513270598
    Теперь бедствует. Неплохой журналист, скинемся парню?
    Ответить
    shinnik
    1513271770
    Канавы копать теперь всего за 350 тысяч придётся..
    Ответить
    Спартач_навсегда
    1513281309
    правильно сделал ,что ушел-нечего прогибаться под газпром тв ,жаль ,конечно,хороший комментатор-то.....
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    ologreds
    1694991736
    numo529146
    Ответить
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