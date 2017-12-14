Стогниенко: «После ухода с «Матч ТВ» моя зарплата сократилась процентов на 40»

Футбольный телекомментатор Владимир Стогниенко в интервью «Бомбардиру» рассказал о работе на «Матч ТВ».

Напомним, Стогниенко работал на «Матч ТВ» с августа 2015 года по апрель 2016 года.

– Виктор Гусев рассказывал мне, что не пошел бы на «Матч ТВ» даже на миллионный контракт, который был у Карпина, потому что ему интересна более разнообразная жизнь. Для вас важнее идея или деньги?

– Я отец двух дочерей и давно несу ответственность не только за себя. Когда я был молодым, мне деньги вообще были не очень нужны, главное – работа на спортивном ТВ. Да и сейчас я парень не очень меркантильный. Когда ВГТРК закрыл спортивную редакцию, мы все ушли на «Матч ТВ». Там предложили хорошую зарплату. Думаю, тогда на меня немного повлияла жадность. Ну, и амбиции. Следовало попробовать сотрудничать с каналом на договорной основе, а не идти в штат. В этом случае наше сотрудничество, возможно, продолжалось бы и сейчас. Хотя чего теперь говорить.

– По деньгам вас там вряд ли обижали.

– У меня и на ВГТРК был нормальный оклад. На «Матч ТВ» предложили зарплату больше. После ухода с «Матч ТВ» я вернулся на ВГТРК на свою прежнюю ставку – зарплата сократилась на ту самую прибавку.

– И намного?

– Процентов на 35-40, наверное.

– Об уходе с «Матч ТВ» не жалеете?

– Нет, конечно. Я вернулся на ВГТРК, где отработал 11 лет. О чем мне жалеть? Помню, читал комментарии по этому поводу. Кто-то авторитетно утверждал: «Дурачок, загубил свою карьеру». Если некий посторонний взрослый семейный человек принимает какие-то решения, касающиеся его судьбы и профессиональной карьеры, то он принимает их не для того, чтобы это нравилось или не нравилось 22-летнему Васе Пупкину, а для себя. Вот и у меня так вышло. У «Матч ТВ» тоже все хорошо и без меня.

Владимир Стогниенко: «Комментировать главные матчи России на ЧМ-2018 − это мечта, но не повод бегать с канала на канал и умолять меня взять»