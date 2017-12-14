Стогниенко: «Такой атмосферы, как в Бразилии, нет нигде. Футбол смотрят даже бомжи»

Футбольный телекомментатор Владимир Стогниенко в интервью «Бомбардиру» рассказал о самых атмосферных футбольных местах, отметив Бразилию.

– Самое атмосферное место.

– Я был на трех чемпионатах мира и Европы. Такой атмосферы, как в Бразилии, нет нигде. Нигде так не любят футбол, как там. Когда шел матч Кот-д’Ивуар – Япония, везде были выставлены телевизоры – смотрели даже бомжи.

– В Европе с атмосферой не так?

– Везде по-разному. Выделяются турецкие болельщики – громкие, хотя не сказал бы, что они прямо потрясают. Греки – тяжелые: там поножовщина случается. Вроде бы их тоже не пускают на выездные матчи. Я не был на футболе в Сербии. Все говорят, что там сильные фанаты. Интересно там на футбол сходить, но не хочется по башке получить. Хотя считается, что у сербов к русским нормальное отношение. В общем, посетить матч ЦСКА с «Црвеной Звездой», например, было бы интересно.

Владимир Стогниенко: «Комментировать главные матчи России на ЧМ-2018 − это мечта, но не повод бегать с канала на канал и умолять меня взять»