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    • Стогниенко: «Такой атмосферы, как в Бразилии, нет нигде. Футбол смотрят даже бомжи»

    Стогниенко: «Такой атмосферы, как в Бразилии, нет нигде. Футбол смотрят даже бомжи»

    Футбольный телекомментатор Владимир Стогниенко в интервью «Бомбардиру» рассказал о самых атмосферных футбольных местах, отметив Бразилию.

    – Самое атмосферное место.

    – Я был на трех чемпионатах мира и Европы. Такой атмосферы, как в Бразилии, нет нигде. Нигде так не любят футбол, как там. Когда шел матч Кот-д’Ивуар – Япония, везде были выставлены телевизоры – смотрели даже бомжи.

    – В Европе с атмосферой не так?

    – Везде по-разному. Выделяются турецкие болельщики – громкие, хотя не сказал бы, что они прямо потрясают. Греки – тяжелые: там поножовщина случается. Вроде бы их тоже не пускают на выездные матчи. Я не был на футболе в Сербии. Все говорят, что там сильные фанаты. Интересно там на футбол сходить, но не хочется по башке получить. Хотя считается, что у сербов к русским нормальное отношение. В общем, посетить матч ЦСКА с «Црвеной Звездой», например, было бы интересно.

    Владимир Стогниенко: «Комментировать главные матчи России на ЧМ-2018 − это мечта, но не повод бегать с канала на канал и умолять меня взять»

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.12.2017 14:30
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    Комментарии (11)
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    Тraumtanzеr
    1513252458
    В питере только бомжи его и смотрят.
    Ответить
    каа
    1513256797
    Эхх вован.. у нас бомжи не только смотрят футбол, но и играют...причем не плохо играют)))
    Ответить
    Garrincha58
    1513257192
    иди уже копай канавы
    Ответить
    Gullit 76
    1513258808
    Это или оскорбление наших бомжей или призыв выставить телевизоры на улицы как в Бразилии?
    Ответить
    лёха м
    1513264332
    ОГО ТАМ ДАЖЕ У БОМЖЕЙ ЕСТЬ ТЕЛЕВИЗОРЫ.А У НАС
    Ответить
    спартак спартаков 1
    1513264690
    я бомж
    Ответить
    Kotofey75
    1513265201
    У нас бомжи в футбол играют... Хер ли нам ваша Бразилия...)
    Ответить
    Garrincha58
    1513266257
    там бомжи живут лучше чем пенсионеры в России
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    Бугимен
    1513266425
    У нас атмосфера не хуже,пивбары трещат,от футбола!
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    ologreds
    1694991736
    numo529145
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