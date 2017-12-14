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    • Стогниенко: «Если завтра закроются все спортивные редакции, пойду копать канавы – это не стыдно. Стыдно – воровать, а копать канавы – нормально»

    Стогниенко: «Если завтра закроются все спортивные редакции, пойду копать канавы – это не стыдно. Стыдно – воровать, а копать канавы – нормально»

    Футбольный телекомментатор Владимир Стогниенко в интервью «Бомбардиру» рассказал о текущей работе на ВГТРК.

    – На основной работе сейчас занимаюсь немного непривычными делами. Вернее, они раньше были непривычными, я же всю жизнь в отделах трансляций работал. В данном случае единственная работа, которая была в спортивной сфере – новости. Мне предложили должность начальника отдела. Не то что чтобы именно к этому стремился, но не мог же ответить: «Нет, не хочу». Нужно было осваиваться. Работаю, на летучки хожу. Сейчас вот у меня уехали два ведущих, один в срочной командировке, другой в отпуске. Три дня с утра придется выходить и читать новости спорта.

    – Как так получается, что ведущий голос страны занимается подобными вещами?

    – Да бросьте, работа как работа. Даже Владимир Маслаченко когда-то читал спортивные новости в программе «Время». А потом, спортивных редакций на нашем ТВ сейчас очень мало, так что капризничать просто глупо. Работа на ТВ вне спорта меня мало интересует. А вообще... Если завтра закроются все спортивные редакции, и мне скажут, что единственная оставшаяся работа – копание канав, я пойду ей заниматься. Я утрирую, конечно, но по сути – разве копать канавы стыдно? Стыдно – воровать, а копать канавы – нормально.

    Владимир Стогниенко: «Комментировать главные матчи России на ЧМ-2018 − это мечта, но не повод бегать с канала на канал и умолять меня взять»

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.12.2017 11:46
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Dellleone
    1513241947
    Настоящий мужик! Браво !
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    insider_retro
    1513244006
    Дело говорит! А если ещё и живёт так, то молоток!!
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    Portoz
    1513246387
    Теперь точно не дадут комментировать,Уткин живой пример
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    qwerty991
    1513246780
    Да уж ты конечно точно утрируешь.
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    СШГЭС
    1513248945
    Пока на Матч-ТВ Тина рулит, там бездари и лизоблюды вертеться будут, желательно питерского происхождения.
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    mihail200606
    1513261187
    Ну тем кто ворует почему то не стыдно...))
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    ologreds
    1694991736
    numo529143
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