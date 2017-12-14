Стогниенко: «Если завтра закроются все спортивные редакции, пойду копать канавы – это не стыдно. Стыдно – воровать, а копать канавы – нормально»

Футбольный телекомментатор Владимир Стогниенко в интервью «Бомбардиру» рассказал о текущей работе на ВГТРК.

– На основной работе сейчас занимаюсь немного непривычными делами. Вернее, они раньше были непривычными, я же всю жизнь в отделах трансляций работал. В данном случае единственная работа, которая была в спортивной сфере – новости. Мне предложили должность начальника отдела. Не то что чтобы именно к этому стремился, но не мог же ответить: «Нет, не хочу». Нужно было осваиваться. Работаю, на летучки хожу. Сейчас вот у меня уехали два ведущих, один в срочной командировке, другой в отпуске. Три дня с утра придется выходить и читать новости спорта.

– Как так получается, что ведущий голос страны занимается подобными вещами?

– Да бросьте, работа как работа. Даже Владимир Маслаченко когда-то читал спортивные новости в программе «Время». А потом, спортивных редакций на нашем ТВ сейчас очень мало, так что капризничать просто глупо. Работа на ТВ вне спорта меня мало интересует. А вообще... Если завтра закроются все спортивные редакции, и мне скажут, что единственная оставшаяся работа – копание канав, я пойду ей заниматься. Я утрирую, конечно, но по сути – разве копать канавы стыдно? Стыдно – воровать, а копать канавы – нормально.

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