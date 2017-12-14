Ди Мария хочет больше игрового времени в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария считает, что он делает все возможное для того, чтобы пробиться в основной состав парижан.

«Да, я счастлив в Париже, но играю не так много в этом сезоне, как мне хотелось. В любом случае, я благодарен за те минуты, которые у меня есть. Я готов доказывать, что пришло мое время стать игроком основного состава.

Конечно, последнее слово всегда за тренером, но я делаю все возможное для того, чтобы пробиться в состав», – сказал Ди Мария.

В текущем сезоне аргентинец сыграл в 17 официальных матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, забив в них три гола и отдав пять результативных передач.