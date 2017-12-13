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    • Игроки сборной Германии получат по 350 тысяч за победу на ЧМ-2018

    Игроки сборной Германии получат по 350 тысяч за победу на ЧМ-2018

    Стала известна сумма премиальных, которую могут получить игроки сборной Германии за участие на чемпионате мира 2018 года.

    Как сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза, команде полагаются призовые только за выход в четвертьфинал. На групповом этапе и за попадание в 1/8 финала турнира премиальные не предусмотрены.

    Выход в четвертьфинал ЧМ-2018 принесет каждому игроку 75 тысяч, попадание в полуфинал – 125 тысяч. В том случае, если Германия займет третье место, то футболисты получат по 150 тысяч. Выход в финал гарантирует игрокам 200 тысяч, а победа на чемпионате мира – 350 тысяч каждому.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.12.2017 14:08
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    Комментарии (11)
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    Татарин за ЦСКА
    1513163486
    А наши за каждую игру по 500 000 евро.Вот где разница,вот она родимая!!!
    Ответить
    Татарин за ЦСКА
    1513163511
    За такую сумму наши даже на поле не выйдут,ёптить
    Ответить
    Отчаянный Пердун
    1513165936
    Ага и тут вспоминается как 2012 году Аршавин на правах капитана договаривался с руководством РФС. за победу в игре 800 000 за ничью 400 000!!! Тогда как помните победили Чехов, с Поляками в ничью и проиграли Грекам! А тут только за выход 1/4 и дальше получат деньги! За честь страны надо играть а не за бабло!
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    zatonn
    1513166500
    И немцы будут очень стараться! Но, что немаловажно, потом половину на благотворительность пустят!
    Ответить
    juvseriy
    1513170563
    Озил недели за две столько зарабатывает
    Ответить
    DeutschlandUberAlles
    1513176297
    Получат 200 тысяч так как их в финале ЧМ Уругвай обыграет.
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    yorgenbarenz
    1513177254
    Немцы эти деньги заработают.
    Ответить
    vodomut
    1513415328
    наши и так их получат-зажрались
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    Catastrofa
    1513461354
    А наши оглоеды получат раз в 10 больше , если только выйдут из группы !
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    ologreds
    1694991741
    numo529053
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