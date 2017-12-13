Игроки сборной Германии получат по 350 тысяч за победу на ЧМ-2018

Стала известна сумма премиальных, которую могут получить игроки сборной Германии за участие на чемпионате мира 2018 года.

Как сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза, команде полагаются призовые только за выход в четвертьфинал. На групповом этапе и за попадание в 1/8 финала турнира премиальные не предусмотрены.

Выход в четвертьфинал ЧМ-2018 принесет каждому игроку 75 тысяч, попадание в полуфинал – 125 тысяч. В том случае, если Германия займет третье место, то футболисты получат по 150 тысяч. Выход в финал гарантирует игрокам 200 тысяч, а победа на чемпионате мира – 350 тысяч каждому.