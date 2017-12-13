Кафельников назвал Дзюбу талисманом, который приносит неудачу

Олимпийский чемпион по теннису и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Ранее Кафельников призвал руководство петербургского клуба продать форварда в «Локомотив».

«Дзюба не настолько плох как футболист. Просто он такой уже талисман, который приносит неудачу. Он же пребывал в эйфории, переходя в «Зенит», ждал, что станет чемпионом. А сейчас, видите, – уже и в состав питерцев не проходит. Не нужен «Зениту»… Надеюсь, моя шутка по поводу его перехода в «Локомотив» обретет какие-то реальные очертания», – сказал Кафельников.