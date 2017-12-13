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    • Кафельников назвал Дзюбу талисманом, который приносит неудачу

    Кафельников назвал Дзюбу талисманом, который приносит неудачу

    Олимпийский чемпион по теннису и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

    Ранее Кафельников призвал руководство петербургского клуба продать форварда в «Локомотив».

    «Дзюба не настолько плох как футболист. Просто он такой уже талисман, который приносит неудачу. Он же пребывал в эйфории, переходя в «Зенит», ждал, что станет чемпионом. А сейчас, видите, – уже и в состав питерцев не проходит. Не нужен «Зениту»… Надеюсь, моя шутка по поводу его перехода в «Локомотив» обретет какие-то реальные очертания», – сказал Кафельников.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2017 13:50
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    Комментарии (31)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Марсович
    1513169456
    Вафельников выигрывал то только купленное первенство бани, пардон Кремля.
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    Ubuntu
    1513169938
    Хватит цитировать этого кретина. Он бесит всех, как своих так и чужих
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    Джой
    1513170284
    Он обычно говорит бред,но сегодня,что-то на него снизошло. Полностью согласен. Изначально рассматривал переход Дзюбы в Зенит - как Троянский Конь(Свин)сами выбирайте!
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    ROSTOV SUPER
    1513171186
    Вафельников , сам того не понимая в силу своего слабоумия , не в радость спартаковским болельщикам станет клубным " талисманом дебилизма " ,ибо считает себя преданным болельщиком Спартака ! Причуды дедушки Рейндгольда можно хоть на старость списать , а тут ???????
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    OfaZavr
    1513181060
    никак не уймется буйный пациент.
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    Jackson88
    1513182482
    задрал этот кафельников, всякую херню постоянно несёт...надоел уже
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    3a zenit
    1513183590
    больной пенисист
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    Михаил_Боярский
    1513191770
    У кафельникова видимо осложнения после мельдония начались. Совсем связь с реальностью потерял.
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    SPACE TRUCKIN
    1513192876
    Локо рвётся в ЛЧ - дзюба это не усиление состава...так,пирожки...может,Ростов ,вместе с шатовым,возьмёт?
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    ologreds
    1694991741
    numo529052
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