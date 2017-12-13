Червиченко: «Зенит» на новом «Бентли» не может нормально проехать, а ЦСКА на разбитом джипе на пятом месте идет»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что если зимой у ЦСКА сменится собственник, то у армейцев появится шанс включиться в чемпионскую гонку. На данный момент, он видит среди реальных конкурентов «Локомотиву» в борьбе за чемпионство только «Спартак».

Напомним, что «Локомотив» единолично лидирует в чемпионате России, опережая ближайших преследователей на восемь очков после 20 туров.

– Еще месяц назад все скептически относились к лидерству «Локомотива». Но теперь скепсиса поубавилось – паровоз вперед летит…

– Факт есть факт. Думаю, самым реальным преследователем станет «Спартак». Хотя, если подтвердятся слухи о том, что в ЦСКА сменится собственник, то в зимний перерыв команда может так усилиться, что понесется быстрее электровоза, если проводить вашу аналогию с паровозом.

– Да, ЦСКА есть, что укреплять. В нападении проблемы.

– Да, в нападении проблемы, но армейцы очень достойно едут на старом запасе. «Зенит» вон, на новом «Бентли» не может нормально проехать, а ЦСКА на разбитом джипе на пятом месте идет.

– Опорник Вернблум превратился в центрфорварда и неплохо там выглядит.

– Это просто супер, отличный игрок! Во многом на нем держится нынешнее пятое место ЦСКА.

– Как вам дерби? Как-то легко «Спартак» победил…

– Не сказал бы, что легко. Просто «Спартак» отлично использовал свои моменты. По большому счету, было два момента и оба использовали. Но не могу сказать, что «Спартак» был сильнее.