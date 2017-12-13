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    • Червиченко: «Зенит» на новом «Бентли» не может нормально проехать, а ЦСКА на разбитом джипе на пятом месте идет»

    Червиченко: «Зенит» на новом «Бентли» не может нормально проехать, а ЦСКА на разбитом джипе на пятом месте идет»

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что если зимой у ЦСКА сменится собственник, то у армейцев появится шанс включиться в чемпионскую гонку. На данный момент, он видит среди реальных конкурентов «Локомотиву» в борьбе за чемпионство только «Спартак».

    Напомним, что «Локомотив» единолично лидирует в чемпионате России, опережая ближайших преследователей на восемь очков после 20 туров.

    – Еще месяц назад все скептически относились к лидерству «Локомотива». Но теперь скепсиса поубавилось – паровоз вперед летит…

    – Факт есть факт. Думаю, самым реальным преследователем станет «Спартак». Хотя, если подтвердятся слухи о том, что в ЦСКА сменится собственник, то в зимний перерыв команда может так усилиться, что понесется быстрее электровоза, если проводить вашу аналогию с паровозом.

    – Да, ЦСКА есть, что укреплять. В нападении проблемы.

    – Да, в нападении проблемы, но армейцы очень достойно едут на старом запасе. «Зенит» вон, на новом «Бентли» не может нормально проехать, а ЦСКА на разбитом джипе на пятом месте идет.

    – Опорник Вернблум превратился в центрфорварда и неплохо там выглядит.

    – Это просто супер, отличный игрок! Во многом на нем держится нынешнее пятое место ЦСКА.

    – Как вам дерби? Как-то легко «Спартак» победил…

    – Не сказал бы, что легко. Просто «Спартак» отлично использовал свои моменты. По большому счету, было два момента и оба использовали. Но не могу сказать, что «Спартак» был сильнее.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.12.2017 07:29
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    Комментарии (30)
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    OldenVad
    1513150357
    2 момента? Червяк игру походу не смотрел )
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    RedWhiteFans2
    1513153911
    История про машинки и их будущее от КАМАЗа.
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    sammi91
    1513155782
    ты что,червяк,кала нанюхался???какие два момента??ты смотрел матч вообще??ты что ногу себе в жопу засунул?
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    InterMilLano1908
    1513156186
    Да ладно вам с сезоне 13/14 10 очов отрыва ыло и все равно стали чемпионами... Нужен то хотя бы 1 нап
    Ответить
    bset
    1513156486
    Если будут покупки как у Зенита, то никуда мы не полетим. Надо точечно усилять команду. По одному, максимум двум игрокам в защиту, полузащиту и нападение.
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    Ден 781
    1513165236
    Жирного опять несёт, если бы он был машиной, то это Фикалка, однозначно
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    Evgeniy32
    1513169801
    У Зенита глобальная перестройка, и не удивительно что есть проблемы, состав не сыгран. Нужно время! Единственно что печалит в этой ситуации, так это потраченные деньги, поэтому все ждут сразу яркой игры и постоянных побед, но так не бывает.
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    Полная Канистра
    1513172329
    так не бывает что армейцы если зимой так усилятся что попрут смехота команду надо обкатывать и очень долго жирняк ты из запорожца выйди прежде чем болтать чушь
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    Супермачо
    1513179925
    Мчится Палыч на дрезине - не догнать коням и "Зине".
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    ologreds
    1694991744
    numo529020
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