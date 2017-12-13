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    • Гершкович: «Борьба за призовые места в РФПЛ будет продолжаться до последнего тура»

    Гершкович: «Борьба за призовые места в РФПЛ будет продолжаться до последнего тура»

    Глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович рад, что в текущем сезоне в российской Премьер-лиге развернулась серьезная борьба за призовые места. Он ждет, что такая борьба продолжится до финального тура.

    «Локомотив» выглядит очень уверенно, команда хорошо организована и великолепно подготовлена в физическом плане. Самое важное, что футболисты клуба прогрессируют. Их возглавляет опытный специалист, один из ведущих тренеров страны, и это дает повод думать, что железнодорожники не упустят чемпионство.

    «Краснодар» в нынешнем сезоне выглядит нестабильно. За удачным отрезком у команды могут последовать провальные матчи, и в этом их главная проблема. У ЦСКА же очевидный недостаток запасных игроков, способных качественно выйти на замену. Им обязательно нужно усилиться – как и другим командам первой пятерки, за исключением «Зенита».

    В целом я считаю, что борьба за призовые места будет продолжаться до последнего тура. Радует, что интрига в нашем чемпионате присутствует практически всегда», – считает Гершкович.

    Чемпионат России возобновится 4 марта, а завершится 13 мая.

    Источник: Известия

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    13.12.2017 07:07
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    Комментарии (2)
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    mamba9090909
    1513138397
    Борьба будет острой и интересной.
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