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    Орлов: «Кажется, в ближайшие дни один игрок покинет «Зенит»

    Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу дальнейшего будущего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, а также заявил, что в ближайшее время петербургский клуб может покинуть один из игроков. При этом фамилию футболиста Орлов не назвал.

    «Дзюбу совершенно точно сейчас зовет «Локомотив». Уходить или нет – это должен решать сам Артем. Вообще, я знаю одну фамилию игрока, который, кажется, уйдет из «Зенита». О ком именно идет речь, говорить не буду, потому что этот игрок не дал мне такого права. В ближайшие дни все станет известно.

    Для Дзюбы действительно ситуация наисложнейшая. Вдруг в «Локомотиве» ему пообещают игровую практику перед чемпионатом мира – это же большой соблазн. Речь же идет не о деньгах, а о спортивной составляющей. Я верю в Артема и считаю, что он помощник «Зениту», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.12.2017 17:59
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    Комментарии (57)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    raritet
    1513100892
    ожидал 5-6 с чемоданами, они уже с Ахматом не могли дождаться окончания матча, бежали к выходу ( а на поле стояли).
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    Fedor4uk
    1513101670
    Зачем он Локо если Фафан феерит да и Ари к весне подтянеться и будет Дзубинье на лавочке сидеть и ему еше за это надо будет платить!
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    Nekit92
    1513102507
    Шатов((
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    XaXatyn
    1513102899
    Не надо этого ! Чтобы в ЛОКО пирожки переехали
    Ответить
    Полная Канистра
    1513108211
    у палыча игра уже поставлена во всех линиях вот куда его этого деревянного пихнуть
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    nemolod
    1513108215
    Это Орлов?
    Ответить
    anri1703
    1513125257
    Для чего ослаблять себя и скинуть баласт конкуренту не надо уже его в локо
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    anri1703
    1513125325
    Шатов ?
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    srg38
    1513149531
    в Локо? Сейчас? Зачем? Фарфан, Ари уже готов, Эдер...
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    ologreds
    1694991746
    numo528970
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