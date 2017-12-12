Орлов: «Кажется, в ближайшие дни один игрок покинет «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу дальнейшего будущего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, а также заявил, что в ближайшее время петербургский клуб может покинуть один из игроков. При этом фамилию футболиста Орлов не назвал.

«Дзюбу совершенно точно сейчас зовет «Локомотив». Уходить или нет – это должен решать сам Артем. Вообще, я знаю одну фамилию игрока, который, кажется, уйдет из «Зенита». О ком именно идет речь, говорить не буду, потому что этот игрок не дал мне такого права. В ближайшие дни все станет известно.

Для Дзюбы действительно ситуация наисложнейшая. Вдруг в «Локомотиве» ему пообещают игровую практику перед чемпионатом мира – это же большой соблазн. Речь же идет не о деньгах, а о спортивной составляющей. Я верю в Артема и считаю, что он помощник «Зениту», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».