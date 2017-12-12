Автор биографии Моуринью предположил, что Бэйл летом перейдет в «Манчестер Юнайтед»

Роб Бисли, написавший биографическую книгу о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, предполагает, что полузащитник «Реала» Гарет Бэйл близок к переезду на «Олд Траффорд».

По его словам, валлиец пополнит состав манкунианцев в летнее трансферное окно.

Отметим, португальский специалист остается поклонником таланта Бэйла и пытался приобрести его минувшим летом.

«Я слышу шепот Гарета Бейла в «Манчестер Юнайтед» летом», – написал Бисли на своей странице в твиттере.

Нынешний контракт 28-летнего футболиста с «Реалом» рассчитан до июня 2022 года. Ранее сообщалось, что Бэйл не намерен покидать сливочных и хочет завершить карьеру в Мадриде.