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    • Автор биографии Моуринью предположил, что Бэйл летом перейдет в «Манчестер Юнайтед»

    Автор биографии Моуринью предположил, что Бэйл летом перейдет в «Манчестер Юнайтед»

    Роб Бисли, написавший биографическую книгу о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, предполагает, что полузащитник «Реала» Гарет Бэйл близок к переезду на «Олд Траффорд».

    По его словам, валлиец пополнит состав манкунианцев в летнее трансферное окно.

    Отметим, португальский специалист остается поклонником таланта Бэйла и пытался приобрести его минувшим летом.

    «Я слышу шепот Гарета Бейла в «Манчестер Юнайтед» летом», – написал Бисли на своей странице в твиттере.

    Нынешний контракт 28-летнего футболиста с «Реалом» рассчитан до июня 2022 года. Ранее сообщалось, что Бэйл не намерен покидать сливочных и хочет завершить карьеру в Мадриде.

    Источник: Tribalfootball

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    12.12.2017 17:42
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    Комментарии (4)
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    Татарин за ЦСКА
    1513091239
    Он просто обкурен,раз слышет то,чего там еще(!) нет)))
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    DOCTOR PENALTY
    1513091952
    Бэйл чувак здоровый. Жозе решил укрепиться для подтрибунных кулачных боёв.
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    Docentusa
    1513092271
    ёпт
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    ologreds
    1694991746
    numo528968
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