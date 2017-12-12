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    • Ван Гаал: «Никто не критикует Моуринью, хотя его футбол еще более скучный, чем «МЮ» показывал при мне»

    Ван Гаал: «Никто не критикует Моуринью, хотя его футбол еще более скучный, чем «МЮ» показывал при мне»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал оценил игру английского клуба под руководством Жозе Моуринью. На данный момент команда занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.

    Голландец возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2016 год.

    «Это был мой лучший год в «Манчестер Юнайтед», учитывая, в каких условиях приходилось работать. Мы играли в хороший футбол, но такой стиль не очень любят в Англии. При этом сейчас никто не критикует Моуринью, хотя его футбол еще более скучный, чем команда показывала при мне.

    Сейчас «Манчестер Юнайтед» играет от обороны. Со мной команда играла в атакующий футбол. Доказательство этому: соперники всегда парковали автобус у своей штрафной. Теперь им не приходится это делать, потому что Моуринью играет в оборонительный футбол», – сказал ван Гаал.

    Источник: Skysports

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    12.12.2017 12:47
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    Комментарии (8)
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    DOCTOR PENALTY
    1513072906
    Понимаю Ван Гаала и согласен с ним.
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    Kulima
    1513073265
    Надо просто чуть-чуть подождать, ибо в этом году трофеев не видать
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    Костефан
    1513073753
    А я не согласен! Критики достаточно в адрес моуриньского футбола, но она как-то меркнет на фоне результатов)
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    FanatSerj
    1513078001
    Да какой у Мангала атакующий футбол был, катали мяч вдоль поля 2/3 матча без какого либо обострения, подходов к воротам было еще меньше чем при Мауре. Атакующий футбол это у Ливерпуля, аль у Арсенала (у них еще и пропускающий футбол одновременно). У МС и то ни хрена не атакующий футбол - это тики-така, держать мяч и делать до 1000 передач за матч - это ни хрена не атака тоже.
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    XaXatyn
    1513108209
    С Мауром просто какой никакой а результат есть!
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    ologreds
    1694991747
    numo528946
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