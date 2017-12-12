Ван Гаал: «Никто не критикует Моуринью, хотя его футбол еще более скучный, чем «МЮ» показывал при мне»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал оценил игру английского клуба под руководством Жозе Моуринью. На данный момент команда занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.

Голландец возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2016 год.

«Это был мой лучший год в «Манчестер Юнайтед», учитывая, в каких условиях приходилось работать. Мы играли в хороший футбол, но такой стиль не очень любят в Англии. При этом сейчас никто не критикует Моуринью, хотя его футбол еще более скучный, чем команда показывала при мне.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» играет от обороны. Со мной команда играла в атакующий футбол. Доказательство этому: соперники всегда парковали автобус у своей штрафной. Теперь им не приходится это делать, потому что Моуринью играет в оборонительный футбол», – сказал ван Гаал.