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    Источник: Бэйл согласовал с «Реалом» уход из клуба летом

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл близок к тому, чтобы покинуть команду. Футболист согласовал с руководством клуба свой уход во время летнего трансферного окна.

    Ранее сообщалось, что 28-летний валлиец может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», который готов заплатить за него 50-60 миллионов фунтов стерлингов.

    Действующий контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до лета 2022 года.

    В нынешнем сезоне Бэйл провел за «Реал» в Примере пять матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Skysports

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    11.12.2017 23:01
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    Комментарии (3)
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    XaXatyn
    1513022962
    Походу место освобождается под Азара !
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    ologreds
    1694991751
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