Источник: Бэйл согласовал с «Реалом» уход из клуба летом

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл близок к тому, чтобы покинуть команду. Футболист согласовал с руководством клуба свой уход во время летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что 28-летний валлиец может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», который готов заплатить за него 50-60 миллионов фунтов стерлингов.

Действующий контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Бэйл провел за «Реал» в Примере пять матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.