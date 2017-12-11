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    • Бабаев сообщил, что ЦСКА не получал предложения от «Челси» по Головину

    Бабаев сообщил, что ЦСКА не получал предложения от «Челси» по Головину

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клубу не поступало предложение от «Челси» по трансферу полузащитника Александра Головина.

    Ранее СМИ сообщили, что синие готовы в январе заплатить за 21-летнего игрока 15 миллионов фунтов стерлингов.

    – Какова вероятность, что уже зимой Головин перейдет в «Челси»?

    – Сложно комментировать эту информацию, которая все-таки, пожалуй, относится к разряду слухов. Наверное, Саша заслужил своей игрой внимание селекционеров ведущих клубов. Но говорить о какой-то конкретики абсолютно не приходится.

    – То есть никакого конкретного предложения от «Челси» по Головину нет?

    – Нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.12.2017 16:39
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    Комментарии (19)
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    yarik1_78
    1513004744
    На всё что он способен мы видели в матче со свиньями!Так что пусть сидит на попе ровно.
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    directorpg
    1513004956
    Что и следовало предполагать.
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    swot1205
    1513005687
    Головину нужно в Европу, а то замахнуться, но нужно выбрать правильную команду
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    Jenea83
    1513006993
    Зимой никуда он не уедет. На носу Чм - ему нужна игровая практика
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    OfaZavr
    1513007533
    ну я так примерно и думал, агент и СМИ слушки эти запускают.
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    серега кашин
    1513010032
    да челси он и даром не нужен
    Ответить
    Александр ЗА
    1513013832
    Да
    Ответить
    erma
    1513046747
    Бабаев интересный человек... но слушать его не стоит
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    Pablo845
    1513090382
    Слухи,слухи......
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    ologreds
    1694991753
    numo528863
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