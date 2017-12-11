Бабаев сообщил, что ЦСКА не получал предложения от «Челси» по Головину

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клубу не поступало предложение от «Челси» по трансферу полузащитника Александра Головина.

Ранее СМИ сообщили, что синие готовы в январе заплатить за 21-летнего игрока 15 миллионов фунтов стерлингов.

– Какова вероятность, что уже зимой Головин перейдет в «Челси»?

– Сложно комментировать эту информацию, которая все-таки, пожалуй, относится к разряду слухов. Наверное, Саша заслужил своей игрой внимание селекционеров ведущих клубов. Но говорить о какой-то конкретики абсолютно не приходится.

– То есть никакого конкретного предложения от «Челси» по Головину нет?

– Нет.