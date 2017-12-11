Максвелл: «Реал» – отличный вызов для «ПСЖ», мы к этому готовы»

Бывший защитник «ПСЖ», а ныне посол клуба Максвелл прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Парижской команде в первом раунде плей-офф турнира предстоит сыграть с «Реалом».

«Считаю данный жребий хорошим. Нас ожидают два ярких матча. Наши болельщики должны получить удовольствия после вылета от «Барселоны» в прошлом сезоне. Все будет хорошо. Это отличный вызов для «ПСЖ», мы к этому готовы», – сказал Максвелл.

Первые матчи пройдут 13-14 и 20-21 февраля. Ответные поединки состоятся 6-7 и 13-14 марта.