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    • Максвелл: «Реал» – отличный вызов для «ПСЖ», мы к этому готовы»

    Максвелл: «Реал» – отличный вызов для «ПСЖ», мы к этому готовы»

    Бывший защитник «ПСЖ», а ныне посол клуба Максвелл прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Парижской команде в первом раунде плей-офф турнира предстоит сыграть с «Реалом».

    «Считаю данный жребий хорошим. Нас ожидают два ярких матча. Наши болельщики должны получить удовольствия после вылета от «Барселоны» в прошлом сезоне. Все будет хорошо. Это отличный вызов для «ПСЖ», мы к этому готовы», – сказал Максвелл.

    Первые матчи пройдут 13-14 и 20-21 февраля. Ответные поединки состоятся 6-7 и 13-14 марта.

    Источник: УЕФА

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    11.12.2017 15:30
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    Комментарии (3)
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    Mr Abdullaev
    1512997449
    В этом году ваши болельщики получат удовольствие после вылета от Реал Мадрид.
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    levon_man
    1512998364
    Нда, на этой стадии увидим как минимум 3 полуфинала ПСЖ-Реал, Юве-Тотоехем, Барса-Челси
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    ologreds
    1694991753
    numo528856
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