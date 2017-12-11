Румменигге: «Бавария» не будет себя вести на трансферном рынке, как «Реал», «ПСЖ» или «Манчестер Сити»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что мюнхенцы никогда не будут вести трансферные дела, как «Реал», «ПСЖ» и «Манчестер Сити». По его словам, лучше пойти по пути воспитания собственных игроков.

«Как и в последние 20 или 30 лет мы должны придерживаться своей собственной философии. Мы не можем уподобляться «Реалу», «ПСЖ» или «Манчестер Сити». Мы должны стать более агрессивными в скаутинге и должны научиться определять талантливого игрока раньше, чем делали до этого времени.

На трансферном рынке «Бавария» должна быть творческой и разумной. Я продолжаю фокусироваться на финансовом фэйр-плей.

Либо вы получаете готового футболиста из другого клуба, либо вы идете по пути воспитания доморощенных игроков, что требует терпения. Мы выбрали последнее, поскольку в конечном итоге это всегда оказывается лучше», – сказал Румменигге.