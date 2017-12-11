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    • Румменигге: «Бавария» не будет себя вести на трансферном рынке, как «Реал», «ПСЖ» или «Манчестер Сити»

    Румменигге: «Бавария» не будет себя вести на трансферном рынке, как «Реал», «ПСЖ» или «Манчестер Сити»

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что мюнхенцы никогда не будут вести трансферные дела, как «Реал», «ПСЖ» и «Манчестер Сити». По его словам, лучше пойти по пути воспитания собственных игроков.

    «Как и в последние 20 или 30 лет мы должны придерживаться своей собственной философии. Мы не можем уподобляться «Реалу», «ПСЖ» или «Манчестер Сити». Мы должны стать более агрессивными в скаутинге и должны научиться определять талантливого игрока раньше, чем делали до этого времени.

    На трансферном рынке «Бавария» должна быть творческой и разумной. Я продолжаю фокусироваться на финансовом фэйр-плей.

    Либо вы получаете готового футболиста из другого клуба, либо вы идете по пути воспитания доморощенных игроков, что требует терпения. Мы выбрали последнее, поскольку в конечном итоге это всегда оказывается лучше», – сказал Румменигге.

    Источник: Tribalfootball

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    11.12.2017 13:56
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    Комментарии (13)
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    Benzema 9
    1512990763
    Отличее от вас и осталных Реал наборот продаеть чем и покупаеть молодых за копейки а не 100 или 200 млн)
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    DeStar
    1512991102
    Ну да) доморощенных много то в команде? или снова просто со своего чемпа скупите ?) Не, такая философия это круто конечно, но с ней тяжело будет быть в лидерах на постоянной основе. цены на игроков будут расти, вы будете искать, может и найдете некоторых, но не далеко то ТО когда придется выложить лямов 100 за игрока вам, и никуда не денитесь
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    zatonn
    1512992126
    Надо бы ещё вот это прибавить: "Официальное заявление "Баварии" по поводу статьи Bild о том, что "Бавария" заинтересована зимой подписать Бернда Лено: Спортивный директор Хасан Салихамиджич: "Это самая настоящая утка. У данной новости нет никаких оснований. Мы предпримем соответствующие шаги в рамках правового поля. Мы очень довольны своими голкиперами." Это по поводу предыдущих статей на этом сайте о якобы объявленном вратарском кастинге)))
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    Поль
    1512992242
    Реал кого купил из грандов за последние три года? )только продаёт
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    insider_retro
    1512992793
    КХР дело говорит и слова немцев не расходятся с делом!.. После памятного поражения в 1998 от хорватов 0-3, бюргеры переориентировали свой футбол, вернули позиции и выступление молодёжи на КК тому ещё одно подтверждение!!.. Бавария чаще действует рационально и это оправдывается!..
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    Ron09
    1512992931
    Боруссия Дортмунд вот спортивная школа Баварии
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    Derzkiy1
    1512993157
    Как можно было в этот список Реал засунуть ? Бавария денег больше реала тратит за последние лет 5 точно !
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    falanor
    1513022287
    это конечно похвально но учитывая сколько раз в году он повторяет одно и тоже складывается ощущение что бюджет клуба равен бюджету средней команды УПЛ или РФПЛ.... вы же БАВАРИЯ! ну как можно такое говорить? расписываться в собственном бессилии перед другими грандами Европы. вы же всегда в топ-5 лучших клубов. по-моему нужно уже перестать вести себя как беспомощная амеба а искать пути решения как это делают другие. почему то у всех топ клубов Европы хватает денег чтоб покупать супер игроков, а Бавария не в состоянии таким похвасться
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    ologreds
    1694991753
    numo528849
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