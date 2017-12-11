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    Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы начнется в 15:00

    Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет в понедельник, 11 декабря, в 15:00 по московскому времени в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. По итогам группового этапа все команды будут разбиты на две корзины. Сеяными будут 12 победителей групп и четыре лучших команды из занявших третьи места в группах Лиги чемпионов. Несеяными будут обладатели вторых мест и оставшиеся обладатели третьих мест в группах Лиги чемпионов.

    Сеяные: «Арсенал» (Англия), «Аталанта» (Италия), «Атлетик» (Испания), «Атлетико»* (Испания), «Брага» (Португалия), «Виктория» (Чехия), «Вильяреал» (Испания), «Динамо» Киев (Украина), «Зальцбург» (Австрия), «Зенит» (Россия), «Лацио» (Италия), «Лейпциг»* (Германия), «Локомотив» (Россия), Милан» (Италия), «Спортинг»* (Португалия), ЦСКА* (Россия)

    Несеяные: АЕК (Греция), «Астана» (Казахстан), «Боруссия» Дортмунд* (Германия), «Копенгаген» (Дания), «Лудогорец» (Болгария), «Лион» (Франция), «Наполи»* (Италия), «Ницца» (Франция), «Олимпик» (Франция), «Партизан» (Сербия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Селтик»* (Шотландия), «Спартак»* (Россия), «Стяуа» (Румыния), «Црвена Звезда» (Сербия), «Эстерсунд» (Швеция).

    * вышли из Лиги чемпионов

    Стоит отметить, что в ходе жеребьевки друг на друга не могут попасть команды из одной группы и из одной ассоциации. Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, по разным парам также будут разведены представители России и Украины.

    Матчи пройдут 15 и 22 февраля. Сеяные команды ответные поединки проведут на своем поле.

    Источник: УЕФА

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    11.12.2017 10:04
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    Комментарии (32)
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    XaXatyn
    1512986852
    Зенит (Россия)-Олимпик (Франция) Локомотив (Россия)-Селтик (Шотландия) ЦСКА (Россия)-Црвена Звезда (Сербия) Спартак (Россия)-Виктория (Чехия)
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    OfaZavr
    1512988548
    Хорошего жребия всем нашим клубам, интересных соперников и хотелось чтобы как можно дальше прошли.
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    Стаz
    1512989319
    Смущает, что Боруссия и Наполи в числе несеянных, могут кому-то из наших выпасть на ранней стадии
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    ilichkadr
    1512994648
    "Боруссии" досталась «Аталанта». Выдохнули........
    Ответить
    ilichkadr
    1512994716
    Французская "Ницца" выпала Локомотиву.
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    ilichkadr
    1512994815
    Спартаку достался "Атлетик" из Бильбао.
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    ilichkadr
    1512994961
    Зенит получил шотландский "Селтик". Нормально.
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    ilichkadr
    1512995165
    ЦСКА -"Црвена Звезда" . Не пустили сербы как раз "Краснодар" в Лигу Европы. Надо бы отомстить. На мой взгляд, с жеребьевкой нашим подфартило.
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    FaTeK1945ru
    1513001655
    ...лично я доволен жеребьёвкой,а ВЫ ?
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    ologreds
    1694991755
    numo528831
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