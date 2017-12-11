Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы начнется в 15:00

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет в понедельник, 11 декабря, в 15:00 по московскому времени в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. По итогам группового этапа все команды будут разбиты на две корзины. Сеяными будут 12 победителей групп и четыре лучших команды из занявших третьи места в группах Лиги чемпионов. Несеяными будут обладатели вторых мест и оставшиеся обладатели третьих мест в группах Лиги чемпионов.

Сеяные: «Арсенал» (Англия), «Аталанта» (Италия), «Атлетик» (Испания), «Атлетико»* (Испания), «Брага» (Португалия), «Виктория» (Чехия), «Вильяреал» (Испания), «Динамо» Киев (Украина), «Зальцбург» (Австрия), «Зенит» (Россия), «Лацио» (Италия), «Лейпциг»* (Германия), «Локомотив» (Россия), Милан» (Италия), «Спортинг»* (Португалия), ЦСКА* (Россия)

Несеяные: АЕК (Греция), «Астана» (Казахстан), «Боруссия» Дортмунд* (Германия), «Копенгаген» (Дания), «Лудогорец» (Болгария), «Лион» (Франция), «Наполи»* (Италия), «Ницца» (Франция), «Олимпик» (Франция), «Партизан» (Сербия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Селтик»* (Шотландия), «Спартак»* (Россия), «Стяуа» (Румыния), «Црвена Звезда» (Сербия), «Эстерсунд» (Швеция).

* вышли из Лиги чемпионов

Стоит отметить, что в ходе жеребьевки друг на друга не могут попасть команды из одной группы и из одной ассоциации. Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, по разным парам также будут разведены представители России и Украины.

Матчи пройдут 15 и 22 февраля. Сеяные команды ответные поединки проведут на своем поле.