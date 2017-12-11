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    Канчельскис ждет в АПЛ Головина, Зобнина и Миранчука

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал фамилии футболистов, которые способны заиграть в английской Премьер-лиге. По его словам, к ним относятся Александр Головин, Роман Зобнин и Алексей Миранчук.

    – Вы играли у сэра Алекса Фергюсона, изнутри знаете английский футбол. Мог бы сейчас заиграть в ведущем английском клубе кто-нибудь из игроков РФПЛ? Вот сейчас много говорят про армейца Головина.

    – О Головине разговоры ведутся, но пока это все только одни разговоры. А поговорить-то у нас любят. Где-то что-то услышали и начинается... Я вот недавно был в Англии и таких разговоров про Головина не слышал. Возвращаясь к вашему вопросу, считаю, что Александр может заиграть в Англии, также как в данный момент способны на это и Роман Зобнин, и Алексей Миранчук. Вот эту тройку наших молодых игроков я бы выделил.

    – А в «Зените» нет таких футболистов?

    – В «Зените» много аргентинцев, но лидеров каких-то по игре не вижу. В свое время не уехал в зарубежный клуб Кокорин, а сейчас, считаю, забуксовал – и все. С другой стороны, выделить-то кого-то в «Зените» не могу. Там такая ровная команда. Я считаю, что у питерцев проблема в раздевалке, чувствуется напряженность в атмосфере между русскими и иностранцами. Слишком много аргентинцев в команде – это не хорошо.

    – Сейчас ведутся разговоры о том, что Дзюбу в «Зените» заменит форвард «Тосно» Антон Заболотный. Это станет приговором для Артема?

    – У меня есть удивление, конечно, тому, что происходит. Дзюба в прошлом году был лидером команды, а в этом году он не имеет игровой практики. Конечно, что-то случилось между тренером и футболистом, надо искать общий знаменатель. Если Артем хочет поехать на чемпионат мира, ему нужна практика. Только играя, он может попасть в заявку сборной на чемпионат мира.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    11.12.2017 08:54
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    Комментарии (8)
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    семёнычев
    1512976256
    а чо сам Канчельскис там ЖДЁТ? чо он вообще там отирается?
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    Опорник84
    1512977005
    Зобнина не отдадим!
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    DOCTOR PENALTY
    1512978241
    Такие оценки вдохновляют.
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    serginho8
    1512988374
    Да уходить им надо при первой возможности, а то потом пойдут по стопам Дзагоева. И не бежать как Жирков сразу после того как один сезон не задался, ждать шанса либо идти в другие команды ниже рангом. Ну и главное чтоб не шли к Бомжам... а то нынче модно же. Головин (Арсенал, Тоттенхем, Атлетико, Ливерпуль. Вот что то такое ему нужно) Зобнина я хз после травмы еще не набрал же, а так ему бы куда нб в Серию А или в Германию. Мранчукам рано еще , да и не уверен что в Апл раскрыться смогут.. может Ла лига, думаю самое то.
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    ribavadim
    1513040313
    То Канчельскис говорит, что в АПЛ нашим сегодня делать нечего, то вот уже трое могут заявить о себе. "Заявить" о притязаниях на лавку?
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    ologreds
    1694991755
    numo528825
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