Канчельскис ждет в АПЛ Головина, Зобнина и Миранчука

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал фамилии футболистов, которые способны заиграть в английской Премьер-лиге. По его словам, к ним относятся Александр Головин, Роман Зобнин и Алексей Миранчук.

– Вы играли у сэра Алекса Фергюсона, изнутри знаете английский футбол. Мог бы сейчас заиграть в ведущем английском клубе кто-нибудь из игроков РФПЛ? Вот сейчас много говорят про армейца Головина.

– О Головине разговоры ведутся, но пока это все только одни разговоры. А поговорить-то у нас любят. Где-то что-то услышали и начинается... Я вот недавно был в Англии и таких разговоров про Головина не слышал. Возвращаясь к вашему вопросу, считаю, что Александр может заиграть в Англии, также как в данный момент способны на это и Роман Зобнин, и Алексей Миранчук. Вот эту тройку наших молодых игроков я бы выделил.

– А в «Зените» нет таких футболистов?

– В «Зените» много аргентинцев, но лидеров каких-то по игре не вижу. В свое время не уехал в зарубежный клуб Кокорин, а сейчас, считаю, забуксовал – и все. С другой стороны, выделить-то кого-то в «Зените» не могу. Там такая ровная команда. Я считаю, что у питерцев проблема в раздевалке, чувствуется напряженность в атмосфере между русскими и иностранцами. Слишком много аргентинцев в команде – это не хорошо.

– Сейчас ведутся разговоры о том, что Дзюбу в «Зените» заменит форвард «Тосно» Антон Заболотный. Это станет приговором для Артема?

– У меня есть удивление, конечно, тому, что происходит. Дзюба в прошлом году был лидером команды, а в этом году он не имеет игровой практики. Конечно, что-то случилось между тренером и футболистом, надо искать общий знаменатель. Если Артем хочет поехать на чемпионат мира, ему нужна практика. Только играя, он может попасть в заявку сборной на чемпионат мира.