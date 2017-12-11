Кузнецов: «Спартак» начал сезон плохо, а сейчас претендует на чемпионство»

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов удивлен поражением от «Спартака» в прошедшем дерби. По его словам, армейцы испытывали в этой встрече не только проблемы с составом, но и с усталостью.

Матч 20-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – ЦСКА завершился со счетом 3:0.

– В чем причина такого провала ЦСКА?

– Мне кажется, в первую очередь настрой на матч у «Спартака» был гораздо лучше, чем у армейцев. Это в какой-то степени неожиданно, потому что после разгрома от «Ливерпуля», казалось, красно-белые не смогут так быстро восстановиться.

Что касается ЦСКА, скажу одно: очень тяжело играть без нападающего. При всем уважении к Вернблуму – он не форвард.

– Было видно, как армейцы чуть ли не пешком ходили по полю. Как это можно объяснить?

– Сложно сказать. У них было больше времени на восстановление, чем у «Спартака», поэтому оправдаться усталостью в данном случае нельзя. Обидно, что такой статусный матч, а по сути дела бегала по полю одна команда. Подопечные Карреры победили заслуженно.

– Можно назвать поражение ЦСКА тренерским?

– Не думаю. Гончаренко сам себе не враг. Вообще тренер, как правило, дает установку на игру, а бегать за футболистов он никак не может. Проблема еще и в том, что в этом матче не было лидера на поле, человека, который подбадривал бы и заводил игроков. Дерби со «Спартаком» заканчиваются потасовками, а здесь ничего такого не было. Абсолютно отсутствовало напряжение в матче.

Разочаровали меня и Вернблум с Натхо, у которых времени на восстановление было больше, чем у остальных, так как с «Манчестером» они не играли.

«Спартак» начал сезон плохо, а сейчас фактически подобрался к группе лидеров, и я считаю, претендует на чемпионство.