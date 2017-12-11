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    • Кузнецов: «Спартак» начал сезон плохо, а сейчас претендует на чемпионство»

    Кузнецов: «Спартак» начал сезон плохо, а сейчас претендует на чемпионство»

    Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов удивлен поражением от «Спартака» в прошедшем дерби. По его словам, армейцы испытывали в этой встрече не только проблемы с составом, но и с усталостью.

    Матч 20-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – ЦСКА завершился со счетом 3:0.

    – В чем причина такого провала ЦСКА?

    – Мне кажется, в первую очередь настрой на матч у «Спартака» был гораздо лучше, чем у армейцев. Это в какой-то степени неожиданно, потому что после разгрома от «Ливерпуля», казалось, красно-белые не смогут так быстро восстановиться.

    Что касается ЦСКА, скажу одно: очень тяжело играть без нападающего. При всем уважении к Вернблуму – он не форвард.

    – Было видно, как армейцы чуть ли не пешком ходили по полю. Как это можно объяснить?

    – Сложно сказать. У них было больше времени на восстановление, чем у «Спартака», поэтому оправдаться усталостью в данном случае нельзя. Обидно, что такой статусный матч, а по сути дела бегала по полю одна команда. Подопечные Карреры победили заслуженно.

    – Можно назвать поражение ЦСКА тренерским?

    – Не думаю. Гончаренко сам себе не враг. Вообще тренер, как правило, дает установку на игру, а бегать за футболистов он никак не может. Проблема еще и в том, что в этом матче не было лидера на поле, человека, который подбадривал бы и заводил игроков. Дерби со «Спартаком» заканчиваются потасовками, а здесь ничего такого не было. Абсолютно отсутствовало напряжение в матче.

    Разочаровали меня и Вернблум с Натхо, у которых времени на восстановление было больше, чем у остальных, так как с «Манчестером» они не играли.

    «Спартак» начал сезон плохо, а сейчас фактически подобрался к группе лидеров, и я считаю, претендует на чемпионство.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.12.2017 07:42
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    Комментарии (4)
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    Диктор
    1512969926
    Как приятно слышать от игрока ЦСКА (пусть и бывшего) -что он признает факты.
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    Приус
    1512977100
    О том, что армейцы попадут под раздачу, я написал еще во время игры с Ливером. Это непонятно оказалось экспертутам Аленичеву, Бубнову, Ловчеву, Червиченко, а теперь и Кузнецову. Это же ясно, как день. Или думали, команда попадет в депрессию и запой? Психологи хреновы, не пишите ересь на всю страну, за умных сойдете.
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    maygli
    1512999917
    По моему Дзагоев подбадривал и заводил всех, особенно Витинью, который так ловко головой снял мяч у него с ноги. :))
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    ologreds
    1694991755
    numo528820
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