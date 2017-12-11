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    • Глушаков: «Хорошая команда не может дважды подряд проиграть»

    Глушаков: «Хорошая команда не может дважды подряд проиграть»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков считает, что его команде удалось реабилитировать после разгрома в Лиге чемпионов от «Ливерпуля», обыграв ЦСКА в дерби. По его словам, та неудача уже осталась в истории.

    Матч 20-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – ЦСКА завершился со счетом 3:0.

    — Что происходило после финального свистка в спартаковской раздевалке? Празднование?

    — Да особо никто не празднует. В основном поздравляют с наступающим Новым годом тех, с кем до января не увидимся. А так, конечно, все очень хотели выиграть, чтобы реабилитироваться за разгромное поражение в Ливерпуле. Но эта неудача уже осталась в истории, а перед дерби мы с ребятами говорили о том, что нужно порадовать наших болельщиков, которые никак не заслуживали такого удара, как разгром в Лиге чемпионов. Так что все по плану.

    — Можно ли сказать, что после первого — достаточно быстрого — гола Квинси Промеса игра пошла в удобном для «Спартака» русле?

    — Поведя 1:0, в какой-то степени отдали инициативу ЦСКА, старались ловить соперника на контратаках. Но это больше относится ко второму тайму, поскольку до перерыва мы в такой манере не играли. В принципе, сыграли достаточно организованно.

    — Армейцы заслуживали трех пропущенных мячей и крупного поражения?

    — В футболе бывает так, что не имеет значения, заслуживаешь ты какого-то результата или нет. Это игра, и здесь случается всякое. Уже были такие случаи, когда команда получает и по семь мячей за один матч (улыбается). Так проигрывали мы, так уступала Бразилия на последнем чемпионате мира. За такие неожиданные результаты болельщики, наверное, и любят футбол. За 0:7 «Спартака» в Ливерпуле могу только еще раз извиниться перед нашими болельщиками.

    — Однако сейчас вам трудно скрыть улыбку удовольствия от исхода сегодняшнего дерби...

    — Ну, если честно, было предчувствие, что выиграем. Потому что хорошая команда не может дважды подряд проиграть, тем более, в поединках с сильными соперниками.

    — Дважды по ходу матча судья останавливал игру из-за дымовой завесы от файеров, зажженных фанатами. Что вы думаете по этому поводу?

    — На «Спартаке» это никак не сказалось — мы после этих пауз еще два гола забили.

    — По ходу второй такой паузы — в середине второго тайма, когда команды даже ушли с поля под трибуны, на табло показали, как наставник «Спартака» Массимо Каррера и один из его ассистентов Роман Пилипчук активно дают установку игрокам. О чем шла речь?

    — Лично со мной разговаривал Пилипчук. Дело в том, что небольшую травму получил Мельгарехо, и возник вопрос, кто сможет сыграть на левом фланге. «Кого лучше туда поставить — тебя или Зобнина?» — спросил Пилипчук. Я ответил: «Выбирайте сами: мы оба можем слева сыграть».

    — Первая часть чемпионата закончена — где и как собираетесь встретить Новый год?

    — Пока еще не знаю. В Москве, наверное. Или в родном Миллерово (улыбается). А до этого, конечно, поеду куда-нибудь отдыхать.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    11.12.2017 06:30
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    Комментарии (8)
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    Африканскaя чумa cвинeй
    1512967118
    А также хорошая команда не может В С Р АТ Ь Ростову насухую 3-0, тогда, когда ехала туда за чемпионскими 3-мя очками в финале прошлогоднего чемпионата Хорошо, что есть Бразилия, на которую можно теперь кивать, оправдывая Ливерпульское позорище, да только где Бразилия, а где свинокомплекс
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    фантоци
    1512968307
    Хорошая команда проигрывает единожды,но зато как?)))
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    Диктор
    1512969536
    И это правильно.
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    семёнычев
    1512974621
    Вот хороший парень Дениска, трудолюбивый, иногда везучий, иногда корявый, но хороший.... но почему же он такой маднобол?)))) то ли капитанство предполагает этот трындёжь, то ли не может он удержаться, как Остап Бендер в Васюках?))) ведь проиграл Спартак подряд и ЦСКА и Локомотиву, причём в этом сезоне и ПОЧЕМУ ОН ДАЁТ ПОВОД СЧИТАТЬ СПАРТАК НЕХОРОШЕЙ КОМАНДОЙ(опираясь на его же слова)? а в целом всем приятных каникул и хорошей формы в марте!!!!
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    mihail200606
    1512976347
    Балабол.. Где он такую закономерность нашёл...
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    Axe111
    1512984096
    Ливерпуль 7:0
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    kvm5
    1512984338
    "аксиома" от Глушакова
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    ologreds
    1694991755
    numo528814
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