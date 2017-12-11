Глушаков: «Хорошая команда не может дважды подряд проиграть»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков считает, что его команде удалось реабилитировать после разгрома в Лиге чемпионов от «Ливерпуля», обыграв ЦСКА в дерби. По его словам, та неудача уже осталась в истории.

Матч 20-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – ЦСКА завершился со счетом 3:0.

— Что происходило после финального свистка в спартаковской раздевалке? Празднование?

— Да особо никто не празднует. В основном поздравляют с наступающим Новым годом тех, с кем до января не увидимся. А так, конечно, все очень хотели выиграть, чтобы реабилитироваться за разгромное поражение в Ливерпуле. Но эта неудача уже осталась в истории, а перед дерби мы с ребятами говорили о том, что нужно порадовать наших болельщиков, которые никак не заслуживали такого удара, как разгром в Лиге чемпионов. Так что все по плану.

— Можно ли сказать, что после первого — достаточно быстрого — гола Квинси Промеса игра пошла в удобном для «Спартака» русле?

— Поведя 1:0, в какой-то степени отдали инициативу ЦСКА, старались ловить соперника на контратаках. Но это больше относится ко второму тайму, поскольку до перерыва мы в такой манере не играли. В принципе, сыграли достаточно организованно.

— Армейцы заслуживали трех пропущенных мячей и крупного поражения?

— В футболе бывает так, что не имеет значения, заслуживаешь ты какого-то результата или нет. Это игра, и здесь случается всякое. Уже были такие случаи, когда команда получает и по семь мячей за один матч (улыбается). Так проигрывали мы, так уступала Бразилия на последнем чемпионате мира. За такие неожиданные результаты болельщики, наверное, и любят футбол. За 0:7 «Спартака» в Ливерпуле могу только еще раз извиниться перед нашими болельщиками.

— Однако сейчас вам трудно скрыть улыбку удовольствия от исхода сегодняшнего дерби...

— Ну, если честно, было предчувствие, что выиграем. Потому что хорошая команда не может дважды подряд проиграть, тем более, в поединках с сильными соперниками.

— Дважды по ходу матча судья останавливал игру из-за дымовой завесы от файеров, зажженных фанатами. Что вы думаете по этому поводу?

— На «Спартаке» это никак не сказалось — мы после этих пауз еще два гола забили.

— По ходу второй такой паузы — в середине второго тайма, когда команды даже ушли с поля под трибуны, на табло показали, как наставник «Спартака» Массимо Каррера и один из его ассистентов Роман Пилипчук активно дают установку игрокам. О чем шла речь?

— Лично со мной разговаривал Пилипчук. Дело в том, что небольшую травму получил Мельгарехо, и возник вопрос, кто сможет сыграть на левом фланге. «Кого лучше туда поставить — тебя или Зобнина?» — спросил Пилипчук. Я ответил: «Выбирайте сами: мы оба можем слева сыграть».

— Первая часть чемпионата закончена — где и как собираетесь встретить Новый год?

— Пока еще не знаю. В Москве, наверное. Или в родном Миллерово (улыбается). А до этого, конечно, поеду куда-нибудь отдыхать.